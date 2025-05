Batteria al 91% nella mia VW ID.3 del 2022: è ok?

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Batteria al 91% dopo tre anni e 64 mila km per la Volkswagen ID.3 di Dario, un lettore che chiede una nostra valutazione su questo dato.

“Condivido con voi i risultati del PCC che ho fatto sulla mia Volkswagen ID.3 del 2022. Km 64.027, capacità residua 91.6% . Wh/km 218 è 21,8 kWh per 100 km. Su oltre 30.000km il computer di bordo mi dà un percorrenza media di 14,7 kWh per 100 km, in linea con i consumi da me rilevati durante i viaggi valutando i km percorsi e le variazioni % della batteria. Secondo PCC, contattata via WhatsApp, la discrepanza fra consumo rilevato dal tool e quello del computer di bordo è da far risalire al fatto che “Quello è un valore cumulativo contiene anche preclimatizzazione batteria etc.”. Onestamente credo che se il consumo fosse stato quello indicato, me ne sarei accorto in termini di autonomia e spese (anche se godo di ricarica gratuita sul posto di lavoro, per ora). Voi che cosa ne pensate? Dopo qualche problema iniziale col software oggi devo dire che la vettura mi soddisfa al 100%. Grazie“. Dario Colombo

Un riferimento è la prova su 100 mila km effettuata dall’ADAC…

Risposta. I costruttori (con qualche eccezione per Tesla) tengono gelosamente riservati i dati sul degrado delle batterie dei loro modelli elettrici. Dobbiamo quindi rifarci a quel che condividono i lettori o ai test effettuati da organismi indipendenti. Per la ID.3 si fa spesso riferimento a una prova di durata, 100 mila km in due anni e mezzo, effettuata dai tecnici dell’Automobil Club tedesco, l‘ADAC. In quel caso la capacità residua della batteria da 77 kWh risultò essere al 93%, quindi un valore migliore di quello registrato dal nostro lettore dopo una percorrenza inferiore, 64 mila km. Peraltro nel caso dell’ADAC fu specificato che il test era stato effettuato senza alcuna cautela, con ripetute cariche al 100%, pratica sconsigliata dalla Volkswagen. E con diversi driver ad alternarsi. Diciamo che il degrado della batteria di Dario sembra leggermente sopra la media, ma per dare un giudizio più fondato occorrerebbe disporre dei dati che la Volkswagen ha, ma non rende pubblici.

