Batteria 93% a 26 mila km: che ne dite?

Batteria 93% dopo 26 mila km: Daniele deve decidere se riscattare o meno la sua Cupra Born del 2022 e, con questo dato, ci chiede un consiglio.

Batteria 93%: val la pena di riscattare la mia Cupra Born con 26 mila km?

“S crivo perchè tra qualche mese mi scade il finanziamento della mia Cupra Born e devo decidere se riscattarla o darla dentro. Ho chiesto in concessionaria di fare il check-up della batteria per vedere lo stato di salute delle celle, ma non sono riusciti/non hanno voluto farmi il test. Ho comprato Power Check Control (PKC) e ho fatto il test di cui allego il risultato. Auto con 2 anni di vita e 26.000km all’attivo, sempre caricata a casa con wall-box, mai visto una ricarica DC, ricaricato al 100% 10 volte. Già fatto richiamo per verifica celle difettose e la mia batteria hanno detto che era ok. Test eseguito con batteria carica al 100%, temperatura esterna 6° Come vi sembra il risultato del test? “. Daniel Giarratana

Risposta . Per dare un giudizio più attendibile, abbiamo interpellato gli esperti di PKC. La risposta è stata che “l’auto risulta essere in piena salute e in media riguardo il degrado della batteria“. In effetti le celle si deteriorano con più rapidità nei primissimi anni di vita, per poi attestarsi su livelli più contenuti. Ovviamente non siamo al corrente delle condizoni economiche dell’eventuale riscatto e quindi non possiamo dare un consiglio compiuto. Ma per quel che riguarda la batteria, non si riscontano criticità particolari.