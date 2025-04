Batteria 92% dopo 44 mila km con la VW ID.4

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Batteria 92% dopo tre anni e 44 mila km: Andrea, un lettore, condivide gli esiti del check della sua Volkswagen ID.4. È un buon risultato, nella media? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Batteria 92% dopo tre anni e 44 mila km : “Ecco come l’ho usata…”

“Salve a tutti, vi condivido il check-up certificato che ho fatto con PKC sulla mia Volkswagen ID.4, dopo 44.000 km e 3 anni di uso. Sono sempre stato attratto dalla mobilità elettrica fin dai tempi della Nissan Leaf, ed ora ho comprato anche il furgone aziendale elettrico. Si tenga conto che ho sempre usato l’auto elettrica come uso o userei un’auto normale. Sempre all’interno dei limiti, ma mai andando come una tartaruga, clima sempre acceso e accelerazioni usate alla necessità“. Andrea da Predore

Mancano alcuni elementi per dare un giudizio compiuto, secondo noi…

Risposta. Poco o tanto il 92,3% di batteria dopo tre anni e 44 mila km? E quanto ha influito lo stile di guida, senza particolari accortezze, di Andrea? Per rispondere in modo compiuto dovremmo disporre di altri elementi. Per esempio: come si sono svolte le ricariche, tra colonnine in corrente alternata e continua? E soprattutto: qual’è il degrrado medio delle batterie di questo modelli? È un dato, quest’ultimo, che la Volkswagen tiene gelosamente riservato: finora solo Tesla ha reso note statistiche su un numero sufficientemente ampio di auto (ma per Model S/X) A noi un degrado del 7,7% con questa percorrenza e questa anzianità dell’auto sembra leggermente sopra media. Ma altri possessori di ID.4 potranno dare un giudizio più compiuto del nostro.

