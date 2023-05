Basta Suv, una Spring e una Ami

Basta Suv, per la famiglia Giovanni ha deciso di tenere solo due piccole auto elettriche, prima una Spring e ora una Ami. Alimentate con il fotovoltaico.

Basta Suv, solo piccole elettriche e spendo molto meno…

“Sono Giovanni dalla provincia di Cuneo (l’operaio che aveva acquistato la Dacia Spring nuova a 1.000 euro, ricordate?. Finalmente, dopo 11 mesi di attesa, mi è arrivata la piccola Citroen Ami, che utilizzo io per andare al lavoro. Lasciando a mia moglie la Spring, che comunque ha sempre usato lei. Con il risparmio del carburante utilizzando la Dacia Spring, (ad oggi ha 22.000 km dal 21 settembre 2021 , che corrispondono a 2.600 euro di gasolio all’incirca se avessi utilizzato la vecchia auto Diesel), ho optato per un contratto di noleggio a lungo termine per l’acquisto della piccola Ami. Contratto stipulato il 17 giugno 2022!!! Con una prima rata di 1.000 euro e altre 35 da 68 euro (compreso il soccorso stradale). Poi fra 3 anni deciderò se riscattarla o restituirla. La rata mensile equivale alla spesa del bollo e assicurazione della vecchia Qashqai (tariffa annuale divisa su 12 mesi , in più devo metterci il carburante..)“.

La ricarica? A casa col fotovoltaico e in azienda

“Sfruttando l’impianto fotovoltaico di casa, ad oggi ho speso 1 euro ogni 100 Km percorsi con la Spring. Dati che rilevo dall’applicazione della Wallbox installata in garage , calcolando i rari rabbocchi nella colonnina nel parcheggio del supermercato dove mia moglie fa la spesa). Quindi carico la mia piccola Citroen Ami a casa senza spendere 1 euro. Ho chiesto in ditta se potevo caricare il quadriciclo saltuariamente e mi hanno detto che non c’era nessun problema. Per concludere, nonostante il mio reddito sia comunque modesto, sono più che soddisfatto dei miei piccoli obiettivi. Ottenuti accedendo a finanziamenti mirati a risparmiare a lungo termine. E da qui in avanti non mi preoccupo più del prezzo del carburante (benzina o gasolio). Anche la tariffa dell’energia elettrica è relativa, potendo sfruttare l’autoconsumo del fotovoltaico“. Giovanni Cigna

Risposta. Il racconto di Giovanni è l’ennesima dimostrazione che il matrimonio auto elettrica-rinnovabili, laddove possibile, funziona. E anzi: la diffusione delle auto a batterie è una grande spinta all’auto produzione, a casa o in azienda. Come confermato anche dai lettori che hanno raccontato la loro esperienza nel nostro concorso La Vita Elettrica (sotto IL VIDEO 3° classificato).