Basta con le app. E ricariche meno esose!

Basta con le app, non se ne può più, voglio pagare col bancomat

"Scrivo in risposta all'articolo 'L'auto elettrica è viva e vegeta'. In cui un lettore ed utilizzatore di auto elettrica (come me!), suggerisce di scaricare altre APP per poter risparmiare sui costi di ricarica, e Voi contenti assecondate.

Ma ci vogliamo rendere conto che di tutte queste App non se ne può più? Per fare davvero smuovere gli automobilisti dal lasciare i combustibili classici, bisogna fare sostanzialmente DUE COSE secondo me: 1) A dottare tutte le colonnine di possibilità di pagare con carta Bancomat (senza tante App e probabilità che ci si trovi in punti dove non c’è connessione). Cosa che oltretutto l’Europa da poco OBBLIGA, ma come sempre si fanno orecchie da mercante; 2) Rendere i prezzi delle ricariche elettriche competitivi rispetto ai classici carburanti. Attualmente, specialmente per chi ricarica alle fast in autostrada, sono da vergogna! “.

E dateci un unico tipo di connettore per la ricarica

“ Ed aggiungo anche un altra criticità. Specialmente per chi come me utilizza una vettura che è munita di un sistema di ricarica per quelle “veloci” obsoleto (CHAadeMO), sempre meno frequente sulle nuove vetture. Anzi, direi assente.

Quindi dico ai costruttori: perché non utilizzare un UNICO TIPO DI CONNETTORE? Per fare il pieno di benzina, beati loro, non devono scervellarsi. Cose secondo me SEMPLICI, ma che non si vogliono fare! Cordiali saluti “ . Massimo Russo

Basta con le app? Viviamo in un mondo complicato…

Risposta . Tutti noi vorremmo vivere in un mondo più semplice, ma poi ci confrontiamo con una realtà ben diversa, spesso incomprensibile, a volte schizofrenica.

I problemi in questo caso sono di due tipi: il metodo di pagamento e il prezzo in sé. Sul primo tema, fortunatamente, stiamo guadagnando in semplicità: le ricariche fast che accettano bancomat e carte di credito sono sempre di più. Mentre si sta diffondendo un sistema ancora più semplice, adottato per primo da Tesla, con il cosiddetto plug&play, in cui non c’è bisogno di alcuna card o bancomat.

Quanto al tema delle tariffe, viviamo in una giungla in cui ognuno si salva come può. Con il paradosso che con le app citate ( Northe, Wroom, Freshmile ecc.) spesso paghi nei grandi network meno di quanto spendi con le app di chi quelle colonnine le gestisce. Tipo Enel X o Be Charge. Questo è, che ci piaccia o no.