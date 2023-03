Basta coi detrattori del mondo elettrico, spegneteli!!!

Alessando non sopporta più i detrattori del mondo elettrico che affollano il sito con i loro commenti, spesso provocatori. Sono troppi, dice, e ci chiede di “spegnerli”. Ma noi non lo faremo e spieghiamo perché. Inviate i vostri quesiti e le vostre riflessioni a info@vaielettrico.it.

Non dategli una tribuna per denigrare la sostenibilità

“ Vi scrivo per farvi i complimenti per il servizio, veramente interessante e proattivo.

In secondo luogo vi chiedo meno visibilità (almeno nel vostro forum) a tutti i detrattori del mondo elettrico.

Mi spiego meglio, nel vostro forum ormai sono insopportabili gli utenti scontenti del mondo elettrico, utenti che vorrebbero tornare indietro, utenti convinti che l’elettrico sia inquinante.

Vi chiedo una cortesia: BASTA continuare a dargli spazio.

Mi sembra proprio una polemica strutturata a destabilizzare il passaggio all’elettrico, un modo per affossarlo invece che conoscerlo meglio.

Basta!!! Il mondo dell’ endotermico sta finendo, è giusto che questi jurassici inizino a cercare l’asteroide che è prossimo a colpirci invece che subbissarci con le loro fisime CONTRO le fonti rinnovabili.

Suggerisco ai signori di pubblicare le proprie proposte al sito www.vaiinquiniamo.it oppure www.chissenefregadelfuturo.it

Respirino i gas che ci sparano in faccia

Nelle auto basterebbe installare la marmitta (per quelle vetture che ancora la montano) davanti e non di dietro, in maniera tale da obbligare ognuno a respirarsi quello che produce invece che scaricarlo in faccia al prossimo: allora forse anche in Italia qualcosa cambierebbe „ . A lessandro Benoldi

Ma a noi non piace il pensiero unico

Risposta – Caro Alessandro, il pensiero unico non ci è mai piaciuto e spero che non piaccia nemmeno a lei. E' vero che i detrattori del mondo elettrico sono tanti, forse troppi, anche fra gli assidui frequentatori di questo nostro sito; non lo dica a noi, che dobbiamo comunque leggerli uno ad uno e spesso contestare.

ogni erba un fascio: ci sono quelli che ci frequentano con spirito costruttivo, restando comunque della loro idea; quelli che sono contro “senza se e senza ma” e tuttavia sottolinano problemi reali, anche se li ingigantiscono; quelli che fanno i bastiancontrari per risollevare la propria vacillante autostima. Forse qualcuno emigrerà verso il sito NO ELETTRICO, Ma non farei di: ci sono quelli che ci frequentano con, restando comunque della loro idea; quelli che sono contro “senza se e senza ma” e tuttavia, anche se li ingigantiscono; quelli che fanno iper risollevare la propria vacillante autostima. Forse qualcuno emigrerà verso il sito NO ELETTRICO, preannunciato dal suo fondatore. Ma non ci conti.

Le fake-news dell’Italia che odia l’elettrico: la nostra VIDEO-INTERVISTA al prof. Nicola Armaroli

Dimostriamo che sbagliano, anzichè censurare

Tutti i detrattori seriali, però, rappresentano un’ostilità che purtroppo è ancor più diffusa là fuori, nell’opinione pubblica aizzata dalla cattiva politica e dalla cattiva informazione. Chudere porte e finestre per non sentirli, qui nella nostra comfort zone, non serve a molto: la grande partita che ci sta a cuore si gioca là fuori; se non cambia l’aria là fuori, sarà perduta.

Ci sono anche i “troll” ma quelli lei non li vede, perchè li cestiniamo. Prima di desistere, di solito ci insultano invocando il pensiero libero e democratico. Dimenticando però di essere in casa nostra, con i piedi sul tavolo e le dita nel naso.

Concludendo: qui tutte le idee hanno pari dignità e quindi libero accesso. Anche quelle palesemente sbagliate: dimostrarlo è molto più efficace che censurarle.

