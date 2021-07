BASF con Porsche e Customcells per nuove batterie al litio

BASF è stata scelta da Cellforce Group, joint venture tra Porsche e Customcells, per sviluppare celle per batterie agli ioni litio di ultima generazione.

BASF al lavoro su celle per auto prestazionionali

Ormai le Case auto hanno stoppato gli investimenti sui motori tradizionali per concentrarli sull’elettrico, a partire dalle batterie. L’accordo prevede che BASF fornisca i materiali attivi del catodo NCM HEDTM per contribuire a produrre celle da batteria a ricarica rapida ed alta densità energetica. Le batterie ad alte prestazioni verranno poi prodotte da Cellforce Group a Tubinga, in Germania. Si prevede che lo stabilimento avvii la produzione nel 2024 con un’iniziale capacità annuale di 100 MWh, in grado di alimentare 1.000 veicoli per sport motoristici ad alte prestazioni. Per chiudere il ciclo produttivo in un’ottica circolare, gli scarti derivanti dal futuro stabilimento di Cellforce Group saranno trattati nell’impianto prototipale BASF a Schwarzheide. Litio, nichel, cobalto e manganese saranno riciclati in un processo idro-metallurgico e nuovamente inseriti nel ciclo produttivo di materiali catodici attivi BASF.