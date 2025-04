Flotte aziendali: il Barometro Arval segna “elettrico”

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

La mobilità aziendale è un elemento decisivo per la gestione dei costi e il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità delle aziende. Emerge dall’analisi di Arval Mobility Observatory, il centro studi di Arval che analizza e prevede le tendenze nel mondo della mobilità, nel suo Barometro delle Flotte Aziendali.

Per un’azienda su tre, sostiene il report, la sfida principale è contenere l’aumento del “totale cost of ownership” (TCO), in aumento di 11 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione. Seguono la necessità di adeguarsi alle politiche pubbliche restrittive in materia di veicoli termici e la promozione di una guida sempre più responsabile verso i propri collaboratori.

I dati e la tecnologia: due aspetti cruciali

Saper leggere, interpretare e trasformare i dati in strategie operative concrete garantisce alle aziende di migliorare la gestione della loro mobilità e di affrontare le sfide con maggiore

sicurezza.

Questo approccio data driven si sta affermando come un asset strategico all’interno delle aziende, tanto che il 64% (+7%) sta già utilizzando o pensa di utilizzare nei prossimi tre anni i dati provenienti dal veicolo.

Il driver della transizione energetica

Rimane forte anche l’attenzione delle aziende italiane verso l’adozione di alimentazioni alternative. A spingere verso l’inserimento in flotta di veicoli a basso impatto ambientale è la

necessità di rispettare la propria politica di CSR (34%) mentre, nonostante l’attenzione alla riduzione dei costi, meno pesa la volontà di risparmiare sulle spese di carburante (26%).

Più lenta si dimostra invece la transizione delle flotte di veicoli commerciali e, in questo scenario, si prevede che, entro tre anni, un’auto su quattro sarà 100% elettrica mentre, per

gli LCV, il rapporto sarà di uno a cinque.

La charging strategy diventa priorità

Dal Barometro Arval, emerge poi che sei aziende su dieci hanno già installato, o pensano di farlo nei prossimi 12 mesi, punti di ricarica presso le sedi aziendali. Il 58% supporta l’installazione di punti di ricarica domestica e la metà delle aziende prevede rimborsi per le spese energetiche effettuate presso punti di ricarica pubblici.

Secondo il report questi numeri dimostrano come la definizione di

una adeguata charging strategy per la propria flotta si riveli sempre più strategica. Tanto che quelle che già l’hanno strutturata o lo faranno nel prossimo futuro sono ben l’86%.

«I risultati del Barometro 2025 evidenziano l’impegno delle imprese nel combinare innovazione ed efficienza operativa» dichiara Massimiliano Abriola (Nella foto), Head of Consulting

Arval Mobility Observatory di Arval Italia. «La tensione verso la sostenibilità si affianca alla ricerca dell’ottimizzazione dei costi qualificando elettrificazione, sharing e dati come gli abilitatori tecnologici della mobilità che soddisfa vincoli di TCO e obiettivi ESG».

