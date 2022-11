Barche da lavoro: RS Electric Boats naviga con Cheetah

RS Electric Boats ha unito le forze con Cheetah Marine International per sviluppare una nuova generazione di barche da lavoro elettriche.

L’interessante nicchia delle barche da lavoro

Si tratta di un investimento su una nicchia molto interessante perché spesso le barche da lavoro sono in attività per ore ma in contesti con precisi limiti di velocità, pensiamo alle aree portuali o ai fiumi urbani, e questo si traduce in consumi ridotti e conseguenti meno problemi di autonomia.

RS Electric Boats nasce dal gruppo Rs Sailing che opera nel mondo della vela ma offrendo una barca con motorizzazione elettrica (leggi qui). C’è un campionato mondiale di classe e quando non si naviga a vela si usa il motore elettrico .

LEGGI ANCHE: RS21 Cup Yamamay a vela e motore elettrico

Attraverso RS Electric Boats il gruppo ha dato vita al gommone Pulse 63 (leggi qui) che abbiamo visto al salone di Genova e anche questo è indirizzato alla nicchia worboat – anche se non mancano gli allestimenti leisure, coach e tender superyacht – e prima di arrivare sul mercato nel secondo trimestre 2023 (leggi qui) è stato impiegato come barca di servizio durante le regate di classe. Insomma c’è un capitale di conoscenza sul settore. Tutto da valorizzare.

A nozze con Cheetah Marine

La collaborazione con Cheetah Marine riunisce due aziende britanniche con una vasta esperienza nella costruzione di barche e nel design mira a portate sul mercato barche elettriche per uso commerciale soprattutto ma anche per il tempo libero.

Cheetah Marine ha esperienza sulle imbarcazioni da lavoro e quindi su stabilità, ampio spazio fa lavoro, manovrabilità con mare mosso e sposa la conoscenza di RS Electric Boats dei materiali leggeri e del design specifico dell’imbarcazione elettrica.

La collaborazione ha portato allo sviluppo di catamarano “alleggerito” in funzione della propulsione elettrica. In concreto il peso è stato ridotto del 30% e, sottolineano dall’azienda, senza compromettere la resistenza.

Cheetah Marinee la barca a idrogeno

Il cantiere Cheetah Marine vira verso l’elettrico ma in questi ultimi anni ha realizzato una barca con un motore a combustione interna a idrogeno (HICE). Si punta su diverse opzioni e come si può vedere dall’immagine di copertina anche sull’impiego di pannelli per trasformare l’energia del sole.

– Iscriviti a Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico-