Barcellona: traghetti elettrici da Las Ramblas a Barceloneta

Anche Barcellona nel club delle città che investono sui traghetti elettrici. Ad Amsterdam dal 1 aprile c’è la Ztl elettrica (leggi), in Svizzera navigano da tempo e trasportano tanti passeggeri, a Stoccolma è positiva la sperimentazione, emissioni zero pure a Lubiana e a Auckland in Nuova Zelanda. In Italia aspettiamo Torino, a Venezia si parte ma con l’ibrido. Ma vediamo l’esperienza di Barcellona.

A Barcellona i due traghetti elettrici che partono da Las Ramblas. Il 40% dell’energia dai pannelli

Percorrere Las Ramblas e poi arrivare davanti al mare e qui imbarcarsi su un traghetto elettrico. Ci sono da tempo quelli destinati alle escursioni, ma dall’estate scorsa è avviato il servizio pubblico. Quello che giustamente da Port of Barcelona definiscono come servizio di “Autobus Nautico“.

Un’offerta per turisti e residenti a propulsione elettrica. Grazie a due catamarani: Ecocat Two ed Ecocat Three, gestiti dalla società di mobilità cittadina Alsa. Sono alimentati anche dall’energia solare con pannelli che producono il 40% del fabbisogno delle due barche.

Il servizio è operativo per almeno 12 ore al giorno, con partenze ogni 15-30 minuti e una durata di 10 minuti. Il biglietto singolo costa 1,90 euro e sono previsti sconti per bambini, giovani e anziani. Si attraversa il porto dal Molo di Drassanes (zona Colón) al Molo di Levante (zona della spiaggia di Barceloneta).

Le caratteristiche dei motori Molabo: 50 kW ma a bassa tensione

Vediamo i dati dei due traghetti. L’Ecocat Two è lungo 11,90 metri e può ospitare 56 passeggeri. Invece Ecocat Three è lungo 14,70 metri e può ospitarne 84. La prima imbarcazione è dotata di due motori da 20 kW e la seconda sempre due ma da 50 kW. Entrambi i modelli, progettati da Naval Architecture Marine Engineering e costruiti dal cantiere navale Metaltec Naval, hanno una velocità di crociera di 5 nodi e un’autonomia di 8 ore di servizio ininterrotto.

Su Ecocat Three i motori sono quelli di Molabo, in Italia sono stati utilizzati su Capoforte, a bassa tensione, con manutenzione più sicura rispetto a quelli ad alta tensione. Azimut Marine si è occupata del sistema di propulsione con i due motori elettrici ARIES i50 da 50 kW. Dall’azienda tedesca sottolineano che con i suoi motori si «può operare fino a 21 ore al giorno con una sola carica». Naturalmente con velocità da pochi nodi. Quella necessaria in un ambiente protetto come quello di Barcellona.

Il sistema può contare su 36 batterie per un totale di 216 kWh di capacità. Per quanto riguarda i benefici ambientali: si risparmiano 180 tonnellate di CO2 all’anno.

Obiettivo? Emissioni zero e contribuire a decongestionare il traffico a terra

I rappresentanti del porto sottolineano che i due traghetti offriranno un’alternativa veloce e attraente al trasporto su terra, contribuendo ad alleviare la congestione del traffico lungo Passeig de Colom e Passeig de Joan de Borbó.

Il presidente del Porto di Barcellona, ​​Lluís Salvadó, ha sottolineato come «si rafforza la mobilità interna e l’integrazione del porto con la città, avvicinando i nuovi spazi creati all’ingresso Nord e alla spiaggia di Sant Sebastià ai residenti e ai visitatori di Barcellona».

La tratta è breve ma Salvadó ha ricordato i numeri «il Port Vell accoglie oltre 25 milioni di visitatori all’anno e 3.400 persone vanno a lavorare ogni giorno nella sola area dell’ingresso Nord».

Sui benefici anche il Ceo di Alsa, Francisco Iglesias: “Un servizio al 100% a zero emissioni che contribuisce a ridurre la congestione». Senza dimenticare la riduzione di circa 90 tonnellate le emissioni di CO2 all’anno.

Siete o volete fare un viaggio a Barcellona? Qui il link con tutti gli orari e per prenotare.

