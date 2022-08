Barca più veloce al mondo: Evoy chiama Elon Musk

Barca più veloce al mondo? I norvegesi di Evoy, specializzati in fuoribordo elettrici di grande potenza, chiamano Elon Musk. In palio il record mondiale di velocità in elettrico. Il fondatore di Tesla invitato alla fiera ONS, Offshore Northern Seas, uno degli appuntamenti più interessanti del panorama mondiale.

Barca più veloce al mondo? L’idea è imbarcare mister Tesla

All’evento, che si tiene ogni due anni a Stevanger, partecipano importanti politici e leader del settore petrolifero e dell’energia. Per discutere i cambiamenti e le prospettive future del settore energetico. Molto attesa la partecipazione di Musk perché: “Sfiderà l’industria energetica“. Aveva già partecipato nel 2014 quando parlò di energia solare e batterie, temi per pochi all’epoca. “Erano argomenti un po’ prematuri e, quindi, sarà emozionante vedere di cosa parlerà questa volta”. Parole del direttore delle comunicazioni dell’ONS, Inger Johanne Stenberg, alla testata Kampanje.

La sfida elettrica al record lanciata in questo video: “Elon è stata un’enorme fonte di ispirazione…”

Il fondatore e Ceo di Evoy, Leif A. Stavøstrand, con costume vichingo si è rivolto e ha chiesto aiuto a Musk per battere il record mondiale in mare. “Siamo pronti, abbiamo sviluppato i sistemi a motore più potenti al mondo per barche elettriche. I nostri motori elettrici per barche cambieranno l’intero settore e accelereranno l’elettrificazione dell’acqua. Elon Musk verrà all’ONS a Stavanger e noi lo sfidiamo a prendere parte allo speed test” Il record mondiale ufficiale per una barca elettrica prodotta in serie è attualmente di 51,3 nodi. Ma “ora la Norwegian Evoy mira a batterla con un buon margine con Evoy Explorer“. La manifestazione è fissata nel porto di Stavanger. Stavøstrand sottolinea l’importanza di Musk: “Non credo che Evoy avrebbe iniziato senza Elon. È stato un’enorme fonte di ispirazione e io seguo Tesla da 15 anni. Quello che hanno ottenuto è fantastico, ha esercitato una forte influenza su tutti noi fondatori. Ha dimostrato che è possibile“. Vediamo che succede.

—- I dati tecnici della barca che tenterà il record —-

Nome: Evoy Explorer – Maker: Goldfish Model: X9

Power: Top Speed ​​60+ knots Evoy -Hurricane 400+ Hp Inboard Batteries 126 kWh

Charging: ≈ 120 kW DC Charging ≈ 1 h ≈ 20 kW AC Charging ≈ 5 h

Range: ≈ 25+ nm range in 40 knots ≈ 12+ hours range in 5 knots

