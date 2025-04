Bando wallbox: dal 29 aprile, ma solo per le spese 2024

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Riapre il bando wallbox, ma attenzione vale solo per chi ha installato speso entro il 2024. Non sappiamo se ci saranno risorse per il 2025 visto il passo indietro del governo Meloni sugli ecobonus. Per chi non è riuscito a presentare la domanda nel 2024 si parte il 29 aprile c’è tempo fino al 27 maggio 2025.

Ultima finestra del bando wallbox per i progetti realizzati nel 2024

Dal 29 aprile al 27 maggio 2025 è possibile presentare domanda per ottenere il rimborso di parte delle spese per le installazioni di wallbox effettuate nel 2024.

La riapertura dei termini del bando 2024 e tutte le informazioni sulla normativa e le modalità di partecipazione si leggono nel sito di Invitalia che gestisce la misura del ministero delle Imprese.

Le agevolazioni

Fino a 1.500 euro per le richieste presentate da una persona fisica

Fino a 8.000 euro per il contributo richiesto da un condominio

Come presentare la domanda, procedura online sul portale di Invitalia

Per la presentazione della domanda è necessario accedere alla nuova area Personale del sito Invitalia tramite Spid, Cie o carta nazionale dei servizi (CNS).

«Accederai così sulla tua scrivania personale dove potrai scegliere l’incentivo sul quale presentare domanda o potrai chiedere maggiori informazioni tramite il servizio Parla con me. Scegli colonnine domestiche utilizzando l’apposito menu a discesa e compila la domanda in ogni sua parte: il perfezionamento richiede il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva». Altre informazioni utili, compresa la modulistica da compilare, al link.

Stanziati 100 milioni, ma non sono state spese tutte le risorse. Ci sarà un altro bando?

Per dotare di wallbox le case degli italiani sono stati stanziati 100 milioni divisi in due tranche da 40 milioni per il 2022 (da ottobre) e 2023 più i 20 milioni per il 2024.

Per i primi due bandi 2022/2023 la spesa si era fermata a 6 milioni su 80 disponibili (leggi). Il bando 2024 nel primo mese ha registrato 5.319 domande presentate. Restano fondi da spendere e ora sono a disposizione di chi ha completato l’installazione (seguendo le regole del bando, qui la guida).

I 100 milioni non sono stati spesi, le risorse a disposizione saranno destinate a nuovi bandi? Domanda in attesa di risposta.

