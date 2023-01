Un quasi flop per il bando da 500 milioni di euro destinato a rendere meno inquinante navigazione e stazionamento in porto delle navi.

Parlano i numeri: sono state assegnate meno di un terzo delle risorse disponibili: solo 163 milioni per 88 progetti. Protestano comitati di cittadini e associazioni.

Impegnate un terzo delle risorse: bando prorogato

E’ andata male, ma poteva pure andare peggio se facciamo una comparazione con l’ecobonus per le auto elettriche. Il bando è dedicato al rinnovo green delle navi italiane con i fondi del Pnrr (leggi). Ma la complessità dell’operazione, sottolineata dagli armatori, faceva prevedere l’esito. Anche la proroga di un mese non è bastata (leggi).

Cittadini e associazioni sul piede di guerra

L’inquinamento dell’aria nelle città portuali è estremamente grave non solo per l’incidenza sul surriscaldamento globale ma pure per la salute dei residenti. La conferma arriva dai numerosi comitati nati a Genova, La Spezia, Napoli, Ancona e dalla mobilitazione continua (ma inascoltata) a Venezia.

Sono persone che convivono non pacificamente con l’inquinamento acustico e tutto lo sporco diffuso nelle case dai fumi delle navi. Per tutti questi motivi la loro posizione è di grande delusione, se non rabbia.

“Più controlli sui fumi, anche con i droni”

Una delle associazioni più attive sul tema è Cittadini per l’aria che ha diffuso un comunicato molto duro: “La gran parte delle navi che fanno scalo e operano regolarmente nei nostri porti hanno emissioni visibilmente fuori legge e che, come è ormai dimostrato dai dati, causano l’incremento delle concentrazioni di numerosi inquinanti dell’aria (BC, NO2, PM, SO2) gravemente nocivi per la salute“.

La presidente Anna Gerometta chiede di non perdere questi soldi: “Considerata l’inspiegabile riluttanza dimostrata dagli armatori nell’accedere ai finanziamenti, non resta che invitare il Ministero a destinare una quota significativa dell’ingente residuo finanziario dal decreto garantendo le risorse necessarie almeno a decuplicare il numero dei controlli ambientali sui fumi delle navi, da realizzarsi anche a mezzo di droni sniffers come già accade in molti porti europei”. Le associazioni hanno scritto a Confitarma e Assarmatori e al Ministero per chiedere chiarimenti e un nuovo bando. Ma soprattutto: “Le navi per le quali non siano stati richiesti o ottenuti i fondi volti all’ambientalizzazione non possano più accedere ai nostri porti con il loro fardello inquinante“.

Fuori le navi inquinanti dai porti, incomprensibile l’inerzia degli armatori

Parlano anche i rappresentanti dei cittadini come Enzo Tortello, presidente del Comitato Tutela Ambientale Genova Centro-Ovest e di Ecoistituto di Reggio Emilia e Genova: “Gli armatori chiedono ripetutamente al Ministero sostegno per finanziare la transizione ecologica. E’ incomprensibile come si lascino inutilizzati i fondi, dimostrando disinteresse per l’impatto ambientale e la salute dei cittadini“.

