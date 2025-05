Bando Inail (robot, trattori): c’è tempo fino al 30 maggio

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Per partecipare al bando Inail c’è tempo fino al 30 maggio. Si tratta di una iniziativa da 600 milioni di euro dedicata alla sicurezza e salute dei lavoratori. Si finanziano anche macchine a zero emissioni come i robot e i trattori elettrici. Il punteggio cresce con le basse emissioni e un minore livello di rumorosità. La conferma che la propulsione elettrica ha importanti benefici sulla salute dei lavoratori.

Un punteggio maggiore per la riduzione delle emissioni e del livello di rumorosità

Il bando Inail è un passo avanti sul tema prevenzione e sicurezza anche se si poteva fare di più perché lavorare a stretto contatto con il gas di scarico è altamente pericoloso per la salute dei lavoratori. Stesso discorso per l’elevato livello di rumorosità che provoca anche problemi di natura neurologica.

Nel bando si legge che sono ammesse al finanziamento anche le “macchine agricole e forestali” con motore elettrico. Si finanzia il motore diesel ma il punteggio cambia, non tantissimo, da 65 a 70 punti se i «valori delle emissioni inquinanti inferiori di oltre il 50% ai valori limite previsti dalla vigente normativa».

Stessa logica viene applicata sul livello di rumorosità. Acquisto di trattore agricolo o forestale il cui livello di rumorosità dichiarato dal costruttore sia inferiore di almeno 3 dB(A) rispetto ai limiti previsti dal regolamento comunitario vale 65 punti, se si scende sotto i 2 dB(A) si riducono i punti a 60.

Il finanziamento Inail è generoso; per i giovani fino al 80% a fondo perduto

I contributi a fondo perduto sono generosi e permettono l’acquisto di macchine con motori elettrici. Il contributo massimo è di 130.000 euro, cifra con cui è possibile acquistare i trattori elettrici presenti nel mercato.

L’incentivo può coprire fino al 65% delle spese ammissibili, con un aumento fino all’80% per i giovani agricoltori. Il bando è rivolto a micro e piccole imprese, con l’obiettivo di migliorare la salute e sicurezza dei lavoratori e ridurre l’impatto ambientale.

Se si considera che il sostegno si aggiunge ai risparmi dati dai minori costi di carburante, un’azienda agricola può facilmente autoprodurre l’energia necessaria, e di manutenzione senza dimenticare la preziosa riduzione degli importati problemi creati da gas di scarico, rumore e vibrazioni dei motori termici il vantaggio è evidente.

Cosa si può acquistare oltre i trattori? i mini escavatori dove c’è già un’importante offerta di macchine a batteria, ma sono finanziati anche i robot industriali.

Per partecipare basta cliccare sul link per consultare la documentazione. C’è tempo fino al 30 maggio 2025.

