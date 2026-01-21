Bandi Consip: veicoli elettrici in gara, ma prevalgono i termici

Bandi Consip: in arrivo una da 2 miliardi dedicato all’acquisto e al noleggio di mezzi per la mobilità pubblica; non solo automobili, ma anche veicoli di soccorso e mezzi da lavoro. Accanto a questa iniziativa è in corso un bando da 358 milioni per l’acquisto di circa 5.950 veicoli destinati alle Pubbliche Amministrazioni. L’appalto è suddiviso in 11 lotti, di cui due dedicati alle auto elettriche per un valore complessivo di 41 milioni. Se tutte le risorse fossero destinate all’elettrico, le pubbliche amministrazioni darebbero un contributo molto più significativo alla decarbonizzazione delle flotte.

Berline e Suv elettrici per 40 milioni

Le amministrazioni hanno tempo fino al 16 febbraio per prenotare i veicoli necessari alle proprie attività istituzionali. Degli 11 lotti in cui è suddiviso il bando, due sono dedicati ai veicoli elettrici. In particolare, il lotto 3 riguarda il segmento B – berline elettriche, con una fornitura prevista di 250 unità per un valore stimato di 15,423 milioni. Il lotto 8, invece, è dedicato al segmento C – SUV elettrici e prevede l’acquisto di 350 unità per un importo di 26,193 milioni.

La dotazione complessiva destinata all’elettrico raggiunge così i 41,616 milioni. Un’opportunità importante, anche se poteva essere più ampia, per contribuire alla decarbonizzazione delle flotte pubbliche. Al link tutti i dettagli.

Aperto anche bando per ebike e scooter elettrici, ma soprattutto per due ruote endotermiche

Con Consip è possibile acquistare anche e‑bike e motocicli. Purtroppo non si tratta solo di mezzi elettrici: come riportato nella descrizione del bando, aperto fino al 5 febbraio, l’offerta comprende scooter medi endotermici, scooter elettrici (≤4 kW e ≥5 kW ≤11 kW), motoveicoli medi endotermici ed e‑bike.

In sostanza, le amministrazioni pubbliche continuano a comprare due ruote tradizionali. Dai dati economici emerge infatti che la spesa per i mezzi endotermici è sei volte superiore a quella destinata agli elettrici. Per le biciclette, invece, la scelta è limitata ai soli modelli elettrici, con una dotazione di 500 mila euro. Nella tabella sotto sono riportati tutti i dettagli e al link il bando.

In arrivo bando da 2 miliardi, anche per mezzi di soccorso e da lavoro

È stato pubblicato il nuovo bando veicoli del Sistema Dinamico di Acquisto della PA (SDAPA), del valore complessivo di 2 miliardi, sviluppato da Consip per ampliare e completare le soluzioni dedicate all’acquisto e al noleggio di mezzi per la mobilità pubblica. Il bando, della durata di quattro anni, consentirà alle amministrazioni di dotarsi di veicoli adatti a ogni esigenza di mobilità pubblica, includendo nuove categorie come mezzi di soccorso, veicoli per servizi di emergenza, manutenzione stradale e trasporto rifiuti, oltre a quelle già presenti nell’offerta Consip, come veicoli per il trasporto persone e merci, mezzi per dieci o più passeggeri, motocicli e biciclette.

Per tutte le tipologie è prevista la possibilità di acquisto o di noleggio senza conducente. Con la pubblicazione del bando si apre la fase di ammissione degli operatori economici, che resterà attiva per l’intera durata quadriennale. Da febbraio 2026 il bando entrerà nella piena operatività e le amministrazioni potranno pubblicare i propri appalti specifici, invitando tutti gli operatori ammessi nella categoria merceologica pertinente.