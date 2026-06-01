Bandi autobus: tanto elettrico, ma persistono gas e ibrido







I bandi autobus più corposi del Pnrr sono stati aggiudicati, ma continua il processo di elettrificazione delle flotte del trasporto pubblico locale. Sono attive le gare di Savona, Novara ma pure a Rocca Calascio, un borgo a rischio abbandono in provincia de l’Aquila in Abruzzo. La Regione Calabria ha pubblicato un bando da 140 milioni, ma solo 12 sono destinati esplicitamente all’elettrico. Sono soprattutto, ma non solo, veicoli per le tratte extraurbane; ad Imperia si è scelto l’elettrico anche per questa funzione. In Campania chiusa la gara da oltre 80 milioni, ma non sono stati aggiudicati lotti all’elettrico. Infine anche Pantelleria mette la prua sull’elettrico.

A Savona 13 autobus elettrici

TPL Linea, l’azienda pubblica di Savona, ha pubblicato una gara suddivisa in cinque lotti per la fornitura e la manutenzione full service di 22 nuovi autobus, con un’opzione aggiuntiva fino a 9 mezzi ulteriori. Il valore complessivo stimato è di 19,47 milioni (IVA esclusa). La gara combina mezzi elettrici, CNG e LNG, con tempi di manutenzione che variano tra 6 e 12 anni. La maggioranza dei bus sono elettrici sia per il servizio urbano, ma pure sette destinati all’extraurbano.

🚍 Autobus elettrici

Totale: 13 autobus elettrici

Valore complessivo: 10.906.500,00 €

7 extraurbani da 7/8 m (Classe II/B) – Lotto 2 – 3.912.500 €

3 urbani da 10 m (Classe I) – Lotto 3 – 3.108.666,67 €

3 urbani da 12 m (Classe I) – Lotto 4 – 3.885.333,33 €

🟦 Autobus a metano (CNG + LNG)

Totale: 9 autobus a metano

Valore complessivo: 8.560.166,67 €

3 extraurbani CNG da 10/11 m (Classe II) – Lotto 1 – 2.919.500 €

6 extraurbani LNG da 12 m (Classe II) – Lotto 5 – 5.640.666,67 €

Due e-Bus per Rocca Calascio a rischio abbandono

Il bando prevede la fornitura di due autobus urbani elettrici, pensati per migliorare l’accessibilità a Rocca Calascio nell’ambito di un più ampio progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del borgo. I mezzi, destinati a collegare il centro abitato con l’area monumentale, saranno veicoli a zero emissioni, adatti a un contesto paesaggistico delicato e ad alto valore storico.

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Gli autobus richiesti rientrano nella categoria dei mezzi urbani compatti, tipicamente caratterizzati da:

alimentazione completamente elettrica , con batterie ad alta capacità per garantire autonomia sufficiente anche su percorsi collinari;

, con batterie ad alta capacità per garantire autonomia sufficiente anche su percorsi collinari; dimensioni ridotte, ideali per strade strette e centri storici, con lunghezze generalmente comprese tra 7 e 9 metri;

pianale ribassato, per facilitare l’accesso a persone anziane, famiglie e visitatori con mobilità ridotta;

posti a sedere e in piedi ottimizzati per servizi navetta turistici e di comunità;

livelli di rumorosità molto bassi, particolarmente importanti in un borgo storico e in un’area naturalistica protetta.

La procedura, del valore complessivo di 750.000 euro (IVA esclusa), è suddivisa in due lotti da 375.000 euro ciascuno. Le offerte possono essere presentate entro il 15 giugno 2026.

A Novara due minibus elettrici, quattro a Pantelleria

L’azienda di Novara SUN S.p.A. ha pubblicato la procedura aperta per la fornitura di due minibus elettrici urbani di circa 8 metri, Classe I, con pianale integralmente ribassato, destinati al trasporto pubblico locale.

L’appalto ha un valore di 870.000 euro (IVA esclusa). Il lotto unico prevede l’avvio delle forniture il 15 settembre 2026 e una durata complessiva di nove mesi. Le offerte possono essere presentate entro il 26 giugno 2026.

A Pantelleria la gara, scaduta l’11 maggio, riguarda l’acquisto di quattro scuolabus elettrici destinati al Comune di Pantelleria. Si tratta di una procedura telematica europea aperta, finanziata con risorse del PNRR – Programma Isole Verdi. Il valore complessivo stimato è di 890.000 euro (IVA esclusa) e l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo.

L’intervento ha una chiara finalità ambientale e sociale: introdurre mezzi scolastici a zero emissioni in un territorio insulare particolarmente sensibile, migliorando la qualità dell’aria, riducendo l’impatto del trasporto locale e garantendo un servizio essenziale con veicoli moderni, silenziosi e sostenibili.

La Regione Calabria insiste sull’ibrido, solo il 10% di 140 milioni per l’elettrico

Un Italia divisa, anche su gli autobus. Se ci sono città – sia al Sud che al Nord – già quasi elettrificate altre insistono su alimentazioni non completamente ecologiche. Il caso della Regione Calabria che approva un bando da 140 milioni ma ne destina solo solo 12 ai veicoli a emissioni zero. Va bene che il bando è destinato a tratte extra urbane, ma c’è da capire se si tratta di tratte con poche decine di chilometri dove con ricariche durante i tempi di attesa si può gestire l’autonomia. Qui sotto la sintesi dei lotti del bando che scade il 24 giugno.

Scuolabus ibridi da 28 posti – Lotto 1

Valore: 18.000.000 € Mezzi destinati al trasporto scolastico, con tecnologia ibrida per ridurre consumi ed emissioni.

Scuolabus mild‑hybrid da 28 posti – Lotto 2

Valore: 24.300.000 €. Veicoli con sistema mild‑hybrid, pensati per migliorare l’efficienza nei percorsi brevi e ripetitivi tipici del servizio scolastico.

Autobus ibridi TPL da 59 posti – Lotto 3

Valore: 36.000.000 € Mezzi extraurbani di capacità medio‑alta, con alimentazione ibrida per ridurre l’impatto ambientale sulle lunghe percorrenze.

Autobus ibridi TPL da 71 posti – Lotto 4

Valore: 76.500.000 € Veicoli di grande capienza, destinati alle linee extraurbane più frequentate.

Scuolabus elettrici da 28 posti – Lotto 5

Valore: 12.300.000 € Mezzi completamente elettrici, ideali per i centri abitati e per un servizio scolastico a zero emissioni.

Ad Imperia ok a extra urbani elettrici; in Campania non tutti aggiudicati i lotti

Imperia al contrario punta tutto sull’elettrico. Il veicolo a batteria può assolvere a questa funzione. In sintesi Riviera Trasporti ha avviato una procedura aperta per l’acquisto di 4 autobus extraurbani elettrici, Classe II, Categoria M3. I mezzi sono low entry, con lunghezza compresa tra 11,80 e 12,20 metri, destinati ai servizi extraurbani della provincia di Imperia. Il valore dell’appalto è pari a 2.080.000 euro (IVA esclusa). La gara non prevedeva (scaduta il 29 maggio) rinnovi né accordi quadro e non è finanziata con fondi UE.

ACAMIR, l’Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti, ha concluso una gara europea per la stipula di un accordo quadro finalizzato alla fornitura di autobus urbani di categoria M3, Classe I, con alimentazione elettrica e a metano (CNG), destinati ai servizi minimi di TPL della Regione Campania. Il valore complessivo stimato dell’appalto era pari a 88.993.671,51 euro (IVA esclusa). Un lotto riservato ai bus elettrici non si è chiuso per mancanza di offerte. Il totale aggiudicato supera i 30 milioni, 15 milioni per i veicoli elettrici.

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