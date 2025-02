Balle spaziali contro l’elettrico, ci risiamo

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Balle spaziali contro l’elettrico: l’ultima arriva da un sisto che sostiene anche ricaricando a casa si spende di più che con gasolio o benzina. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Balle spaziali: c’è chi scrive che se ricarichi a casa spendi di più che con benzina o diesel

“Voglio segnalarVi questo articolo. I difensori dei motori termici sono arrivati veramente alla frutta. Tanto da inventarsi che chi carica a casa con wallbox paga più di diesel, benzina o ibride con il PUN arrivato a 0,152 euro al kw. Addirittura l’autore dell’articolo sottolinea che per fortuna ci sono le vetture a benzina, diesel e ibride. È assolutamente vero che chi non ha la possibilità di ricaricare a casa paga l’energia a un prezzo non di molto inferiore e spesso superiore a quello dei combustibili fossili. Ma la ricarica casalinga rimane ancora assolutamente competitiva. Visto che l’autore dell’articolo su motorisumotori pubblica le sue tesi senza numeri che possano comprovare quello che afferma, ci penso io. Premetto che, a differenza di quanto pubblicato sull’articolo, non ho la fortuna di avere una tariffa fissa contratta prima dei rialzi del prezzo dell’elettricità. Il prezzo del mio kw/ora è flessibile in base al PUN“.

Ecco i conti veri: spendo la metà (se poi c’è il fotovoltaico…)

“Attualmente pago un kWh di corrente circa 0,3 euro (non ho calcolato le spese fisse, che avrei pagato in ogni caso per alimentare casa). Considerando i consumi delle mie autovetture elettriche pari a 12 e 14 kWh per 100 km, io pago 3,6 e 4,2 euro per fare 100 km. Il prezzo medio del diesel è 1,71 euro e della benzina è 1,81 euro. Consumando rispettivamente 5 e 6 litri per 100 km con diesel e benzina siamo a 8,55 euro e 10,86 euro per percorrere 100 km. Cioè il doppio di quanto pago con gli elettroni. L’autore dell’articolo omette anche di dire che molti di noi che posseggono un’auto elettrica dispongono anche di un impianto fotovoltaico. Il che ci permette di ricaricare gratis durante il giorno. Vi ringrazio per il vostro impegno per tenerci sempre informati e Vi porgo cordiali saluti“. Marco Di Paola

Risposta. Il problema è il solito: in un Paese che ha paura del nuovo che avanza, chi ne parla male si guadagna un bel seguito su siti e social. E raramente c’è qualcuno che si prende la briga di controllare se quel che viene scritto è vero. In questo caso, poi, i conti di Marco sono persino pessimistici per l’elettrico. Molti italiani, per fortuna, a casa pagano meno di 0,3 al kWh. E quindo la spesa è inferiore ai 3-4 euro per 100 km indicati.

