BAIC accelera sulle batterie al sodio: ricarica completa in 11 minuti







BAIC annuncia grandi progressi sulle batterie agli ioni di sodio: pronto un prototipo capace di ricaricarsi completamente in soli 11 minuti. La casa automobilistica cinese si fa così strada nella corsa alle chimiche alternative al litio, puntando su una tecnologia ancora pre-commerciale ma promettente, anche a basse temperature.

Ricarica a 4C e prestazioni a freddo

Secondo quanto comunicato dal reparto ricerca di BAIC, il nuovo pacco batteria agli ioni di sodio raggiunge una densità energetica di 170 Wh/kg, un valore ancora inferiore rispetto alle migliori batterie al litio ma comunque competitivo per applicazioni specifiche. Il formato utilizzato è quello prismatico, ormai standard per molti costruttori.

Il dato più sorprendente riguarda però la ricarica: la batteria supporta fast charge a 4C, consentendo una ricarica completa in appena 11 minuti. Altro punto di forza è la resistenza alle basse temperature: il sistema è progettato per operare tra -40°C e 60°C, mantenendo oltre il 92% della capacità a -20°C. Una caratteristica particolarmente interessante per i mercati del Nord Europa, dove le prestazioni delle batterie tradizionali tendono a degradarsi.

Sicurezza anche a test estremi

BAIC ha anche diffuso alcuni risultati relativi alla sicurezza, tema cruciale per ogni nuova chimica. Nei test interni, la batteria ha resistito a condizioni di sovraccarico fino al 200% senza incendi o esplosioni.

Inoltre, durante prove di abuso termico, il sistema è rimasto stabile anche a 200°C, indicando un buon livello di sicurezza intrinseca. Questi dati, se confermati da validazioni indipendenti, potrebbero rappresentare un vantaggio competitivo rispetto ad alcune tecnologie attuali.

Un progetto multi-batteria

La batteria al sodio rientra nel programma “Aurora Battery”, con cui BAIC sta sviluppando parallelamente diverse tecnologie: litio, stato solido e sodio.

BAIC ha già depositato 20 brevetti legati alla tecnologia al sodio, coprendo materiali, progettazione e processi produttivi. Il focus ora si sposta sull’integrazione nei veicoli e sulla validazione in condizioni reali. Al momento, l’azienda non ha però comunicato tempistiche di lancio su veicoli, e la tecnologia sembra ancora in una fase pre-commerciale.

La corsa cinese alle batteria al sodio

Le batterie agli ioni di sodio vengono considerate una soluzione complementare rispetto al litio, soprattutto per i segmenti più sensibili al prezzo e per applicazioni in climi freddi. Il vantaggio principale è la maggiore disponibilità delle materie prime, che potrebbe ridurre la dipendenza da filiere critiche. Tuttavia, resta il limite della densità energetica inferiore, che potrebbe invece penalizzare autonomia e peso nei veicoli.

BAIC non è certo sola in questa “folle” corsa a chi arriva primo. L’annuncio arriva infatti mentre l’intero ecosistema EV cinese intensifica gli sforzi su questa tecnologia. Tra i player principali, Changan e CATL hanno presentato quello che definiscono il primo veicolo elettrico di serie con batteria al sodio: un modello da 45 kWh e oltre 400 km di autonomia, con lancio previsto a metà anno.

Parallelamente, BYD ha annunciato progressi sulla sua terza generazione di batterie al sodio, con una durata fino a 10.000 cicli di ricarica, anche se senza indicare una tempistica precisa per la commercializzazione.