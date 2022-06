Aziende fuori dagli incentivi, ricorso all’Antitrust

Aziende fuori dagli incentivi: l’Aniasa (società di noleggio a lungo termine) presenta un esposto all’Antitrust, Autorità Garante della Concorrenza.

Aziende fuori dagli incentivi, l’Aniasa: così si falsa la concorrenza

L’Associazione, che fa parte di Confindustria, non ci sta nel vedere che le società sono state escluse dai bonus per l’acquisto dei veicoli meno inquinanti. Tra i questi rientrano anche le auto elettriche, con una forte limitazione delle vendite. L’associazione si è così rivolta all’Antitrust. Lamentando effetti ‘discriminatori’ generati dalla normativa (DPCM del 6 aprile scorso) che esclude dalla platea dei beneficiari le aziende e, in particolare, il noleggio veicoli“. Secondo l’Aniasa, il Decreto, così come è configurato, orienta fortemente la domanda di acquisto dei veicoli con una grave e inevitabile distorsione della concorrenza. Questo a scapito degli operatori di mercato. Ma soprattutto, indirettamente, dei consumatori privati, a cui viene preclusa la possibilità di utilizzare il noleggio per avvicinarsi, a costi accessibili, a elettriche e ibride.

Anche Motus-e all’attacco: con le company-car nasce un mercato dell’usato

“Auspichiamo che il Governo possa rimediare rapidamente a una misura ancorata al concetto di proprietà. Favorendo così realmente la libertà di scelta dei consumatori sulla forma di acquisizione delle auto”, commenta il presidente di Aniasa, Alberto Viano. Anche Motus-e ritiene l’esclusione ingiustificata: “Le flotte aziendali non solo sarebbero un traino importante in questo momento“, spiega il segretario generale Francesco Naso,, “ma soprattutto rappresenterebbero uno strumento di vera diffusione dei mezzi completamente elettrici. Portando sul mercato dell’usato, nel giro di 3-4 anni, veicoli a batteria che potranno essere acquistati anche da famiglie che non possono permettersi un mezzo nuovo”. Sull’allargamento degli incentivi alle società qualche tempo fa c’è stata una timida apertura dal ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti. Ma negli ambienti vicini al dossier si ritiene che la norma non verrà modificata prima del 2023.

