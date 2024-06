Axpo cattura il sole della Liguria per il Gruppo GE

Axpo Energy Solutions Italia ha installato un impianto fotovoltaico da 180 kWp nella sede genovese in Via Pedullà di GT Motor. Ora la concessionaria del Gruppo GE è in grado di coprire il 47% del proprio fabbisogno di energia elettrica, con punte di autoconsumo istantaneo superiori all’80% e un risparmio di emissioni pari a circa 181 tonnellate all’anno.

La partnership tra Gruppo GE e Axpo Energy Solutions Italia, ESCo del gruppo Axpo, è stata celebrata presso la sede del concessionario con un cocktail party e la proiezione del video qui sotto.

GT Motor è una realtà del Gruppo GE che propone soluzioni di mobilità a 2 o 4 ruote in Liguria da più di 50 anni.

Non solo fotovoltaico per il Gruppo GE

L’impianto fotovoltaico di GT Motor viene dopo il piano di efficientamento dell’illuminazione di showroom e officine e dei sistemi di ricarica per le auto elettriche ed elettrificate, entrambi firmati da Axpo Energy Solutions Italia.

«L’autoproduzione di energia è un vero e proprio driver della transizione energetica, e può supportare gli obiettivi sia in ambito industriale che dei trasporti» ha dichiarato Marco Garbero, General Manager di Axpo Energy Solutions Italia. «L’impianto fotovoltaico di GT Motor dimostra come le fonti rinnovabili permettono alle imprese di diventare protagoniste nel percorso di decarbonizzazione» ha aggiunto.

La partnership con Axpo Energy Solutions Italia «nasce molti anni fa, non solo in termini di fornitore/cliente ma anche per l’opportunità di investire nelle diverse innovazioni proposte» è il commento di Giovanni Garbarino, CFO di Gruppo GE Spa.

Prossimi passi, Savona e sede centrale

L’ impianto fotovoltaico della GT Motors di via A. Pedullà «rappresenta il primo di una serie di impianti che andranno ad essere posizionati prossimamente nella filiale in Savona, Via Nazionale al Piemonte e nella storica sede genovese di Lungo Bisagno Dalmazia».

Axpo Italia è presente sul mercato italiano dal 2000 creando valore su tutta la filiera dell’energia italiana. In pochi anni è diventata uno dei player di riferimento. Ha la sua sede centrale a Genova, e sedi commerciali e di rappresentanza a Milano e Roma.

Gruppo GE, attraverso le controllate GT Motor e Gecar rappresenta in Liguria 11 brands ufficiali per la vendita e 13 per l’assistenza. Conta su 7 sedi e 15 showroom, con uno staff qualificato di oltre 150 persone.

