Awake Rävik S 22, surf che vola a 30 nodi dopo 4 secondi

Awake Rävik S 22, il surf che in soli 4 secondi arriva a 27 nodi. Un vero missile made in Svezia, che vola sulle onde. Nella nostra top 10 dell’estate 2021 abbiamo messo sul podio la versione precedente di questa tavola elettrificata (leggi qui) che per la prossima estate si annuncia ancora più veloce.

Awake Rävik S 22 supera i 30 nodi (35,4 mph), ma non è importante solo la velocità massima, ma anche quella con cui decolla. Solo 4 secondi, un batter d’occhio.

Veloci ma attenti all’autonomia

Il piacere e l’emozione della velocità si pagano con un’autonomia molto ridotta. Sui 15 minuti. Si può andare a velocità più contenute o scegliere l’opzione di una seconda batteria (tutte al litio) con maggiore capacità: la XR che può raddoppiarla e arrivare a 45 minuti.

Si va veloci sulle onde, ma a caricare ci si può impiegare da 80 a 120 minuti. Conviene avere più di una batteria, se si vuole surfare per un po’ di tempo.

Quanto costa? Siamo sui 13mila euro

Le tavole Awake godono di una grande reputazione. E questo si paga. Per portare in mare il RÄVIK S 22 servono 12.900 euro (14.700 dollari) con la batteria standard. Per avere quella con maggiore capacità è necessario un extra di 3.000 euro (3.400 dollari).

Non è per tutti, chiaro. Può essere un investimento per le società che le noleggiano e naturalmente uno sfizio elettrico per chi si può permettere il surf con lo scafo a W. Costa, ma in pochi anni il prezzo è sceso in modo consistente: da 18.900 ai 12.900 euro di oggi. Un bel calo.

Potenza utile per chi pesa

La maggior potenza non è solo uno sfizio, ma risponde anche all’esigenza delle persone con taglia grande. Lo spiega bene Phillip Werner, co-fondatore e capo innovatore di Awakes: “Siamo davvero orgogliosi del RÄVIK S 22, una versione perfezionata del RÄVIK S . Abbiamo riprogettato i moduli da zero. Per me, come pilota piuttosto pesante – a circa 100 kg – posso sentire la spinta aggiuntiva, la risposta istantanea dell’acceleratore e la velocità extra“.

Se volete saperne di più o ordinarla basta un click sul link. E una carta di credito ben fornita a portata di mano.

