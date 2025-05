Avventure di ricarica in gita a Ravello / Viaggi vacanze (3)

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Avventure di ricarica per una gita a Ravello, partendo da Latina: Marco ci racconta aspetti positivi e negativi di un viaggetto domenicale. È un’altra puntata della serie Viaggi Vacanze, in cui i lettori a condividono il bilancio di trasferte fuori dalla comfort-zone dei piccoli spostamenti di casa. I precedenti: “Da Lecco alla Sicilia, consumi e spesa” (qui) e “Da Nantes a Torino” (qui). Per raccontarci il vostro di viaggio scrivete a info@vaielettrico.it, con testo e foto.

di Marco di Paola

“Vorrei condividere con voi una mia esperienza di viaggio. Domenica 11 maggio partiamo in tre in macchina, destinazione Ravello in provincia di Salerno, per visitare villa Rufolo. È stato indispensabile pianificare prima del viaggio, certamente è un difetto della mobilità elettrica. Ma i classe ’75 come me ricorderanno che era la normalità prima di intraprendere un viaggio del genere, quando non esistevano navigatori”.

Avventure di ricarica: prima sosta nella Electrip di Orta di Tavella…

“Partenza alle 7.30 di mattina da Latina. Decido per l’andata di attraversare i paesi del golfo di Gaeta e non prendere l’autostrada a Frosinone: ero sicuro, come poi si è verificato, di non trovare traffico la domenica mattina. Il guadagno sarebbe stato marginale. Partito con la batteria della mia Opel corsa-e 136cv al 100%, sarei potuto arrivare a destinazione senza caricare. Purtroppo la Costiera Amalfitana ha poche ricariche. A Ravello, in particolare, non ci sono stazioni pubbliche, mentre non ci sono particolari problemi lungo l’autostrada per Napoli e Salerno. Opto per le 10 stazioni fast a 180 kW di Electrip nel centro commerciale Fabulae a Orta di Tavella, in provincia di Caserta. Per il basso prezzo di ricarica di soli 50 centesimi per chi è registrato tramite la loro applicaizone. Tra l’altro la ricarica con Electrip può essere effettuata anche con tessera, spedita gratuitamente a casa, o tramite ricarica automatica. Non so perché, ma con la mia auto quest’ultima opzione non funziona, pur essendo compatibile“.

Altra sosta, stessa colonnina, ma cancello chiuso: in passato auto in ricarica vandalizzate

“La prima sosta dura 22 minuti, il tempo di andare al bagno e prendere un caffè al bar del centro commerciale. Alle 11.30 giungiamo a destinazione. Ravello è una ridentissima cittadina, dove residenze storiche del tempo dei Normanni sono state ristrutturate da Lord Britannici alla fine dell’Ottocento. Dai magnifici giardini che circondano queste residenze, ammiri un panorama mozzafiato sul Tirreno e la costiera amalfitana. Durante la visita a Ravello ha piovuto tutto il tempo, ma la pioggia non era particolarmente forte e non ci ha impedito di visitare Villa Rufolo e i suoi giardini, vicino la piazza principale. Alle 15.15 partiamo in direzione del Centro Commerciale Fabulae per la ricarica, per poi giungere serenamente a destinazione. Alle 16.15 arriviamo alla Electrip, ma troviamo una brutta sorpresa: il parcheggio dove è situata la stazione è chiuso. Per fortuna non mi faccio prendere dal panico, entro nel centro commerciale con la famiglia e chiedo delucidazioni“.

Bilancio finale: 470 km spendendo 15,55 euro per ricaricare 33,44 kWh

“Molto cortesemente si mettono subito a disposizione per aprirmi il cancello e permettermi la ricarica. Mi hanno spiegato successivamente che impediscono l’accesso alle stazione di ricarica negli orari di chiusura e nei festivi, perché quell’area non è vigilata e nel passato le auto in ricarica sono state vandalizzate. Questa volta la sosta dura 27 minuti, il tempo di andare a bagno e di una pizza, per poi ripartire e giungere a casa alle 19.00. Bilancio finale: percorsi 470 km spendendo solo 15,55 euro per ricaricare 33,44 kWh. Certo sono molto avvantaggiato nel ricaricare a casa con il fotovoltaico: essendo stata la giornata prima del viaggio soleggiata, ho ricaricata a costo zero a casa fino al 100%. Senza considerare il vantaggio economico non trascurabile dell’elettrico con fotovoltaico, questa mia esperienza dimostra un cosa. Che anche con vetture di segmento B con una batterie da 50 kWh, che non hanno la vocazione per lunghi trasferimenti, puoi intraprendere viaggi del genere“.ù