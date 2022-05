Avremo abbastanza energia se tutti andranno in elettrico? La preoccupazione è diffusa ed è rilanciata qui da un lettore toscano, Guido Vanni. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Avremo abbastanza energia o dobbiamo temere nuovi black-out?

“Non ho un’auto elettrica, ma devo che vi seguo interesse perché spesso proponete argomenti per me nuovi e interessanti. Una critica però ve la devo fare. Mi sembra che sorvoliate su una preoccupazione piuttosto diffusa, ovvero il timore che se un giorno tutti andremo in elettrico non ci sarà abbastanza energia per tutti. Leggo qua e là di timori già per questa estate: se davvero avremo temperature torride, il rischio che condizionatori e frigo creino nuovi black-out è piuttosto forte. Non vorrei in un prossimo futuro sentire appelli tipo: spegnete il Pinguino perché dobbiamo fare andare le macchine. E un’altra critica, se me la permettete: da tempo scrivete che i prezzi delle elettriche (oggi per me fuori portata) scenderanno. Poi, proprio da voi, leggo che le batterie aumenteranno del 15%…Grazie per la risposta“. Guido Vanni

Se anche tutte le auto fossero elettriche (ma non accadrà)…

Risposta. Ce ne siamo occupati più volte, sentendo scienziati come Nicola Armaroli del CNR. Oggi le auto elettriche sono una parte insignificante del parco auto, poco più di 100 mila veicoli su un totale di 37 milioni. Ma se anche tutto il circolante fosse elettrico (quando mai?), Armaroli spiega che non è vero che esploderebbe la richiesta di energia elettrica. Per alimentarlo servirebbe il 15% dell’attuale produzione. Una quota assolutamente gestibile, anche alla luce del forte calo di richiesta di energia primaria totale grazie all’efficientamento energetico. E potremo comunque contare su un forte aumento della produzione da rinnovabili, su cui tutto il mondo sta investendo. I problemi potrebbero venire dalla richiesta di picco. Se tutte le auto elettriche fossero in ricaica contemporaneamente, assorbirebbero circa 50 GW. Ma questo non si verificherà, grazie alle nuove reti intelligenti, capaci di regolare la distribuzione dei carichi. E anzi: le batterie delle auto potranno aiutare a stabilizzare la rete, cedendo energia quando serve.

Avremo abbastanza energia? Sì, se saremo sostenibili e “intelligenti”

A livello mondiale i veicoli elettrici nel 2021 hanno consumato 55 terawattora (TWh), meno dello 0,50% dei consumi totali. Praticamente è la domanda totale annua di elettricità di un Paese come la Repubblica Ceca. I conti li ha fatti l’Agenzia internazionale dell’Energia, la IEA, con proiezioni al 2030 per capire come impatterà l’atteso aumento degli EV in circolazione. Con due scenari, entrambi rassicuranti. “La flotta di veicoli elettrici diventa un fattore sempre più importante per i sistemi energetici“, si legge nel report, “con le sue implicazioni per la domanda di potenza di picco e la capacità di trasmissione e distribuzione che sono considerazioni chiave. Un’attenta pianificazione della ricarica intelligente (gestita per evitare di contribuire ai picchi di carico) è di fondamentale importanza. Può essere utile incoraggiare la ricarica lenta. La cui tempistica si gestisce più facilmente per garantire pianificazioni ottimali, funzionamento regolare e resilienza dei sistemi di alimentazione“. Attenzione, però. La IEA fa presente che “l’espansione dello stock di veicoli elettrici riduce il consumo di petrolio, oggi oltre il 90% del consumo totale nei trasporti. Ed è un fattore critico nella sicurezza energetica”.

P.S. L’impennata delle materie prime con cui si producono le batterie è dovuta a una serie di fattori, tra cui la guerra in Ucraina, del tutto imprevedibili.