AVO: il robot autonomo solare che riduce del 95% il diserbante (VIDEO)

AVO è il robot a guida autonoma alimentato a energia solare della startup svizzera Ecorobotix. Con la tecnologia dell’agricoltura di precisione gli ingegneri stimano una riduzione del 95% dell’uso delle sostanze chimiche. La macchina è in vendita e nei giorni scorsi è stata protagonista di un tour in Italia in sinergia con Terrepadane.

AVO si ricarica con il sole

Zero emissioni perché si ricarica soprattutto con l’energia solare. Secondo le stime degli ingegneri del marchio Ecorobotix, riduce del 95% l’uso di sostanze chimiche. Un diserbo meno inquinante: tende allo zero con soluzioni meccaniche. Il risultato annunciato dagli svizzeri si ottiene attraverso un getto molto preciso del prodotto. “Utilizzando il suo sistema di visione e l’intelligenza artificiale, il robot rileva le erbe infestanti e le spruzza con una micro-dose di erbicida – spiegano dalla startup -. Questa rilevazione, precisa al centimetro più vicino, riduce il volume di diserbante utilizzato fino al 95%”.

Il robot copre 10 ettari al giorno di barbabietole e fagioli

Le stime fornite dall’azienda indicano in 0,6 ettari all’ora il lavoro di AVO. In una giornata, considerando anche le ore notturne, si avvicina ai 10 ettari. Sull’autonomia l’azienda avverte: “A seconda delle condizioni di luce solare, della carica della batteria e delle condizioni del campo, può trattare fino a 10 ettari al giorno, compreso il lavoro notturno“. Tra le colture individuate finora: barbabietola da zucchero e fagioli.

L’app traccia la rotta, AVO la segue a guida autonoma

La relazione e la comunicazione tra coltivatore e robot è semplificata grazie all’uso di una App. In questo modo: AVO riceve le informazioni fondamentali ovvero i confini del campo e la posizione delle linee di coltura. Si genera, quindi, la rotta compresa dei vincoli e delle informazioni preregistrate dall’utente.

La trazione integrale permette al robot di superare ostacoli e lavorare su terreni in pendenza. Tutte e quattro le ruote possono essere gestite in modo indipendente per ottenere una buona manovrabilità. Se tutte le promesse verranno mantenute nel lavoro quotidiano si avrà un risparmio in spese di carburante, manutenzione, diserbante e con un prodotto valorizzato visto il peso minore della chimica. C’è chi preferisce sul diserbo meccanico per abolire ogni molecola chimica.

