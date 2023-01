Aviazione decarbonizzata: AdR con Enel premia le idee

Aviazione decarbonizzata: AdR- Aeroporti di Roma, con Enel X e Enel X Way, chiama a raccolta le start-up per nuove idee per ridurre l’impatto ambientale. Cliccando qui o contattando innovation@adr.it si possono avere tutte le info.

Aviazione decarbonizzata: 840 mila euro per nuove idee dalle start-up

Seconda tappa dopo il successo della prima Call for Ideas, con realizzazione di 10 progetti selezionati nella smart city di FCO, tra i 100 e più pervenuti da start-up di tutto il mondo. Adr è ora pronta per il passo successivo: coinvolgere in un altro round di start-up, investendo un totale di 840.000 euro nei loro progetti. Con il supporto dei mentor dell’Innovation Cabin Crew, con sviluppo congiunto fino a 8 mesi nell’Innovation Hub dell’Aeroporto di Fiumicino. Per questo è stato siglato il patto di decarbonizzazione 2030 e si è alla ricerca di tecnologie che aiutino nella transizione. Col supporto di Enel, AdR ricerca: