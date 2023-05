Avenger elettrica o benzina? Costi a confronto

Avenger elettrica e benzina: Sarò, un lettore siciliano che deve sostituire la sua Nissan Qashqai diesel, ha simulato i costi totali su 10 anni. Conti corretti? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Avenger elettrica o benzina? Saro è stufo del diesel

“Sono un possessore di un Nissan Qashqai 1.5 Diesel del 2012 e inizio a vedere dei consumi di olio anomali nella mia vettura (nonostante i soli 110.000Km). Aspetto con ansia modelli come la Tesla Model 2 e/o Volkswagen ID.2, auto un po’ più economiche e di dimensioni ridotte rispetto a quelle che il mercato offre attualmente. Tutti mi dicono che l’elettrico non sia conveniente dal punto di vista economico. O che comunque per le nostre zone (Modica) non sia utilizzabile a causa delle poche colonnine disponibili. Ma io, avendo provato la guidabilità di veicoli come la Renault Zoe, non intendo prendere un’auto termica. Sono rimasto colpito dalla Jeep Avenger e mi sono cimentato in un esperimento: provare a calcolare i costi in 10 anni del modello a benzina contro la versione elettrica“.

Ecco i conti che ha fatto; rifornimenti, assicurazione…

“Sto sicuramente trascurando qualcosa. Ma ho provato a simulare una persona che non ha possibilità di ricaricare a casa e che lo fa con abbonamento (difficile capire i costi reali per me). Alla differenza del costo dell’auto (difficile anche qui, per me, calcolare le differenze di optional) ho anche aggiunto i costi di assicurazione e bollo auto. Per il bollo auto considero cinque anni a zero e poi prezzo ridotto ad un quarto. Per l’assicurazione un prezzo ridotto del 20% circa, corretto? Alla fine esce fuori un -900 euro circa…sbaglio qualcosa nei conteggi? Sarebbe bello un video-confronto su queste due vetture”. Saro Vindigni

Avenger elettrica o benzina? C’è altro di cui tenere conto…

Risposta. Complimenti per lo sforzo di analisi, molti acquistano l’auto d’impulso, salvo poi rendersi conto che le cose non stanno come avevano immaginato. Abbiamo dato un’occhiata alla tabella e ci sembra che manchino almeno due elementi fondamentali. Il primo è il costo della manutenzione, che è sicuramente. a favore dell’elettrico, visti gli interventi minimi (e meno frequenti). Il secondo è il valore residuo che la Avenger avrà tra 10 anni. Qui è difficile fare previsioni, perché occorrerà tenere conto del degrado della batteria dopo i 150 mila km ipotizzati da Saro. E su questo al momento non abbiamo dati certi. Comunque sia: raccogliamo il suggerimento del lettore (il secondo che ci chiede di fare i conti sui costi della piccola Jeep dopo Gianni da Olbia). E proviamo a organizzare un video-confronto tra le due motorizzazioni dell’Avenger. Dopo il test sui consumi realizzato da Paolo Mariano (qui sotto), con esito decisamente positivo.