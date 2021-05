AVAS per tutti da luglio. Gli e-camion Volvo “cantano” 4 canzoni

Dal prossimo 1° luglio tutti i veicoli elettrici in circolazione in Europa, nuovi o vecchi, leggeri o pesanti (e-camion compresi) dovranno fare rumore. Un rumore a scelta, cioè, purchè con l’intesità prevista dalla legge europea: almeo 56 decibel fino alla velocità di 20 Km/h e non più di 72.

Montare l’AVAS: costo 150-200 euro

I veicoli immatricolati a partire dal 1° luglio 2019 hanno già il dispositivo (si chiama AVAS) di serie. I possessori di mezzi immatricolati in predendeza dovranno però installarlo. Per chi non l’avesse già fatto, il costo varia dai 150 ai 200 euro, montaggio incluso.

Per i suoi e-camion Volvo Trucks ha realizzato un AVAS «con suoni unici». L’allarme progettato da Volvo «aumenterà la sicurezza, avvertendo pedoni, ciclisti e altri utenti della strada dell’arrivo del mezzo». I suoni, dice l’azienda «sono concepiti per essere piacevoli e discreti, sia per il conducente che per le altre persone nelle vicinanze».

Il suono degli e-camion Volvo non entra nelle case

«Sono progettati per non penetrare attraverso le pareti. I nostri camion elettrici consentiranno comunque consegne notturne silenziose e miglioreranno le condizioni di lavoro dei conducenti oltre a favorire un ambiente più silenzioso e pulito» spiega Anna Wrige Berling, Traffic and Product Safety Director presso Volvo Trucks. La gamma di suoni è il risultato di approfonditi test e ricerche da parte degli esperti di acustica del Gruppo Volvo.

Il sistema in realtà non è costituito da un solo suono ma da quattro suoni diversi, che informano le persone vicine di ciò che sta facendo il camion: marcia avanti, minimo, retromarcia, ecc. I suoni varieranno di intensità, in base alla velocità del camion e cambieranno di frequenza durante l’accelerazione e la decelerazione.

Volvo Truck, sei e-camion in gamma

Con il lancio sul mercato di tre nuovi modelli di e-camion pesanti – FH, FM e FMX – Volvo Trucks ha adesso una gamma di sei camion elettrici per carichi di media entità e pesanti. Questa è attualmente la gamma di camion elettrici commerciali più completa del settore.

