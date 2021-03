Avanti coi Suv: pronti l’Audi Q4 e-tron e la Kia EV6

Avanti coi Suv: pronti al lancio Audi Q4 e-tron e Kia EV-6. Il primo sarà il modello più abbordabile della Casa tedesca, il secondo nasce sulla stessa base tecnica della Ioniq 5. Entrambi saranno presentati entro il primo trimestre 2021.

Avanti coi Suv: la Q4, l’Audi più abbordabile

La Q4 e-tron è l’ennesimo Suv della gamma elettrica made in Germany. Nasce sulla stessa base tecnica di due modelli Volkswagen (ID.3 e ID.4), la piattaforma MEB. E ha dimensioni ben più compatte dell’altro Suv a batterie della Casa di Ingolstadt, la e-tron: la lunghezza è di 459 cm. (31 cm. in meno), con 186 cm. di larghezza e e 161 di altezza. Ma l’Audi assicura che proprio grazie alla duttilità offerta dall’elettrico, gli spazi interni sono da categoria superiore, con un abitacolo lungo 183 cm. In linea con l’ormai consueta strategia di svelare le novità a tappe, l’Audi in una nota mostra tutti i dettagli degli interni della Q4 e-tron. Con l’head-up display MMI con realtà aumentata da 11,6 pollici, il più ampio di sempre per una vettura dei Quattro anelli. Il volante “dal look futuristico e i comandi touch con un feedback aptico” per la Casa tedesca. A questo punto mancano solo i prezzi: ci si aspetta un listino che parta da circa 50 mila euro.

E la Kia ribatte con la EV6, “sorellona” della Ioniq 5

La Kia ha invece diffuso oggi la prima immagine ufficiale dell’EV6, costruito sulla nuova piattaforma E-GMP, da cui nasce anche la Ioniq 5 (qui l’articolo). Se ne sa ancora poco e la stessa fotografia diffusa dalla Casa del Gruppo Hyundai è ancora piuttosto ermetica. Il lancio ufficiale avverrà comunque a breve, entro il primo trimestre. Per ora siamo alla filosofia: “EV6 esprime al meglio la mission del nostro brand slogan Movement that inspires e della nostra nuova filosofia di design” ha spiegato il capo del design, Karim Habib. “Questo veicolo è stato progettato per fare di ogni singolo viaggio un motivo di ispirazione. Andando a migliorare la vita quotidiana dei nostri clienti e fornendo loro il massimo di un’esperienza unica nella sua semplicità“. Il numero 6 nel nome della vettura fa pensare a un’auto di dimensioni e categoria superiore rispetto alla Ioniq 5, anche per differenziare l’offerta: a breve ne sapremo di più. Avanti coi Suv.