Avanti Audi: svelata la Q4 Sportback e-tron

Avanti Audi, con un’altre elettrica: al Greentech Festival di Berlino svelata la Q4 Sportback e-tron,. Arriverà sul mercato nella seconda metà del 2021.

Avanti Audi, con il suo settimo modello elettrico

È la variante coupé di un altro nuovo modello elettrico in arrivo, la Q4 e-tron, che a sua volta era stata presentata già a inizio 2019 durane un evento a Marbella. A dimostrazione di quanto la Casa di Ingolstadt crede nelle auto a batteria, la Q4 Sportback e-tron al momento dell’uscita sarà il settimo modello elettrico in gamma. Avanti Audi, dunque. Nasce su una piattaforma modulare del Gruppo Volkswagen, la MEB (la stessa della ID.3 e della ID.4). Per le auto elettriche più potenti (si parla di 490 cavalli), invece, l’Audi utilizzerà una base tecnica condivisa con la Porsche.

Essendo un coupé, questo nuovo modello rispetto al Suv da cui nasce può vantare ridotta resistenza aerodinamica (il Cx è pari a 0,26) e quindi consumi inferiori. Per aumentare l’efficienza l’Audi nel comunicato ufficiale parla poi di “raffinata strategia di recupero dell’energia. A cui si affiancano sia l’innovativo sistema di gestione termica del powertrain e degli accumulatori, sia la pompa di calore a CO2”.

Batteria da 82 kWh, autonomia di 450 o 500 km

La batteria ad alta tensione, collocata tra gli assali in corrispondenza del sottoscocca, ha una capacità di 82 kWh. L’autonomia dichiarata è di oltre 450 km (ciclo WLTP), ma saranno disponibili versioni con la sola trazione posteriore e un range che supera i 500 km WLTP. Ci sarà poi una versione Performance, con un motore in ciascun assale e, ovviamente, la trazione integrale quattro elettrica. L’Audi fa notare che “non esiste collegamento meccanico tra gli assali: l’elettronica garantisce la ripartizione ottimale della coppia in poche frazioni di secondo“. Il tutto per assicurare un’elevata motricità su ogni fondo stradale e con ogni condizione meteorologica. Sul mercato la Q4 Sportback e-tron se la vedrà con altri Suv-coupé, come la Jaguar I-Pace e la stessa Tesla Model Y. È presto per parlare di prezzi, ma non dovremmo essere lontani dai 60 mila euro.