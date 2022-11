Autostrade e Coldiretti a braccetto nelle rinnovabili

Dopo l’accordo con Eni e Cassa Depositi e Prestiti, Autostrade per l’Italia firma il primo accordo di collaborazione con la Confederazione Nazionale Coldiretti. Prevede lo sviluppo di infrastrutture logistiche per il trasporto agroalimentare sostenibile e programmi per incrementare la produzione e l’ utilizzo dell’energia rinnovabile, sfruttando terreni adiacenti alle infrastrutture autostradali, grazie a impianti agro-fotovoltaici.

Agrovoltaico ai lati delle Autostrade

L’intesa è stata siglata da Roberto Tomasi, Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia e Ettore Prandini, Presidente di Coldiretti.

L’accordo prevede anche studi sulle filiere agro alimentari finalizzati alla produzione di biometano e green fuels e programmi per la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili con società agricole adiacenti alle infrastrutture autostradali.

Autostrade per l’Italia, il futuro e green

«Stiamo investendo per lo sviluppo di un’autostrada sempre più green, digitale e sostenibile _ afferma Tomasi _. Questo accordo costituisce un altro importante passo in avanti nel percorso avviato da Aspi nell’ottica della sostenibilità: un progetto ambizioso ma inderogabile, che porteremo a termine attivando sinergie con le eccellenze del nostro paese. Proprio come accade oggi con Coldiretti».

Per il presidente della Coldiretti Prandini «l’agricoltura italiana è la più green d’Europa e ha la responsabilità di cogliere tutte le opportunità che vengono dall’innovazione Made in Italy per ridurre al minimo l’impatto ambientale».

