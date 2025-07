Autostrade & dintorni: le ricariche ci sono, nelle stazioni di servizio (1.159) e nelle immediate vicinanze dei caselli (altre 2.527).

Autostrade & dintorni: 1.159 stazioni, coperto il 45% del totale

I dati sono contenuti nel monitoraggio trimestrale di Motus-E, secondo cui al 30 giugno 2025 risultavano 67.561 punti di ricarica a uso pubblico in tutta Italia. In aumento di 10.569 unità nei 12 mesi e di 1.569 unità solo nel secondo trimestre dell’anno. In questo periodo di viaggi per le vacanze il focus è soprattutto sul sistema autostradale: dei 1.159 (49 in fase di attivazione), l’85% è di tipo veloce in corrente continua e il 62% supera i 150 kW di potenza. Una crescita significativa rispetto ai 963 punti attivi a giugno 2024 e ai 657 di giugno 2023.Oggi il 45% delle aree di servizio è dotato di ricariche. Ed entro 3 km dalle uscite autostradali sono installati ulteriori 2.527 punti (di cui il 59% è di tipo veloce in corrente continua e il 41% ha una potenza superiore a 150 kW).

Napoli sale al terzo posto tra le province, davanti a Torino

Altro segnale positivo riguarda la riduzione dei punti installati, ma non ancora connessi alla rete elettrica. Questa quota è scesa al 14,5%, rispetto al 17,9% dello scorso anno. “Un passo avanti nella giusta direzione, ma rimane urgente semplificare gli iter autorizzativi e rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato, per accelerare ulteriormente il processo di elettrificazione”, segnala Motus-e. La Lombardia si riafferma al primo posto tra le Regioni con più punti di ricarica installati (13.763, +2.861 negli ultimi 12 mesi). Seguita da Lazio (7.142, +1.501), Piemonte (6.561, +786), Veneto (6.176 punti +668) ed Emilia-Romagna (5.282, +562). Tra le Province, Roma si attesta nuovamente al primo posto (5.644 punti, +1.193), seguita da Milano (4.604 punti, +986), Napoli (3.092 punti, +253), Torino (2.963 punti, +322) e Brescia (1.892 punti, +211).

