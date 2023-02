Autostrade, bandi in arrivo per la ricarica in ogni area di servizio

Autostrade per l’Italia (Aspi) ha già avviato l’iter per l’affidamento dei servizi di ricarica in tutte le altre aree di servizio della sua rete. L’annuncio è contestuale con l’attivazione di nuovi impianti di ricarica ad alta potenza targati Free to X. La società “in house” dedicata alla ricarica di auto elettriche taglia così il traguardo di 50 stazioni di servizio elettrificate.

Anche in Autostrade la ricarica sarà in concorrenza

Nel comunicato, Aspi si limita ad informare di avere «avviato le attività per l’affidamento dei servizi di ricarica ad alta potenza per quanto riguarda le restanti aree di servizio non previste dal piano di Free to X, a cui potranno accedere altri gestori, puntando alla copertura dell’intera rete in concessione».

Si tratta del primo passaggio per l’attuazione della delibera dello scorso agosto con cui l’Autorità regolazione Trasporti (ART) ha stabilito i criteri per i bandi di gara che estenderanno le concessioni ad operatori terzi nelle aree di servizio non coperte da Free to X. In una seconoda fase, entro 5 anni, i bandi dovranno interessare tutte le aree della rete, in modo da avere su ognuna almeno due operatori in concorrenza tra loro.

Le nuove stazioni attivate da Free to X sono: Casilina Est sull’A1 Milano-Napoli, Castel Bentivoglio Ovest sull’A13 Bologna-Padova e S. Ilario Sud sull’A12 Genova Roma. Free to X ha completato i lavori di altre 20 aree di servizio lungo la rete. Altre 10 sono in corso di cantierizzazione. Questo dovrebbe permettere di raggiungere entro l’anno l’obiettivo di 100 impianti autostradali attivi. Quindi un impianto di ricarica ogni 50 km.

Per Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l’Italia «Attraverso il piano di elettrificazione della rete autostradale, vogliamo dare una risposta concreta alla sfida della rivoluzione della sostenibilità». «L’autostrada _ aggiunge _ diventa dunque sempre di più un’infrastruttura centrale per lo sviluppo del Paese».

Colinnine in autostrada: 50 attive, altre in arrivo

La rete di Autostrade per l’Italia e la situazione degli impianti di ricarica per auto elettricheQueste le prossime aperture: Badia al Pino Ovest (A1 Milano – Napoli): Badia al Pino Est (A1 Milano – Napoli); Casilina Ovest (A1 Milano – Napoli); Cittadella (A1 Milano – Napoli); Fabro Ovest (A1 Milano – Napoli); Fabro Est (A1 Milano – Napoli); Mascherone Ovest (A1 Milano – Napoli); Prenestina Ovest (A1 Milano – Napoli); San Nicola Est (A1 Napoli – Roma); Somaglia Ovest (A1 Milano – Napoli); Somaglia Est (A1 Milano – Napoli); Giovi Est (A7 Milano – Genova); Lario Est (A9 Milano – Como); Tirreno Ovest (A12 Genova – Roma); Adige Ovest (A13 Bologna – Padova); Castel Bentivoglio Est (A13 Bologna – Padova); Murge Est (A14 Bologna – Taranto); Piceno Est (A14 Bologna – Taranto); Rubicone Est (A14 Bologna – Taranto); Sillaro Ovest (A14 Bologna – Taranto);Sillaro Est (A14 Bologna – Taranto); Torre Fantine Ovest (A14 Lanciano – Canosa); Torre Fantine Est (A14 Lanciano – Canosa); Stura Ovest (A26 Genova – Ornavasso); Stura Est (A26 Genova – Ornavasso); Sile Ovest (A27 Venezia – Belluno); Sile Est (A27 Venezia – Belluno); Antica Campana Est (A56 Tangenziale di Napoli); Doganella Ovest (A56 Tangenziale di Napoli).

