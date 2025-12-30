Autostrade, gli aumenti di Capodanno: colpa di Salvini o della Consulta?

Dopo il regalo di Natale, con l’aumento delle accise sul diesel, per gli automobilisti arriva la stangata di Capodanno: il rincaro delle tariffe sulle autostrade. Il pedaggio aumenterà per la maggior parte delle tratte dell’1,5%, con punte fino a sfiorare il 2%. Ma il governo non aveva congelato gli aumenti delle tariffe? E non aveva promesso in campagna elettorale di diminuire le accise?

La risposta è un “sì” per entrambi i provvedimenti. Nelle “promesse” elettorali del centrodestra (a cominciare dal programma di Fratelli d’Italia) è chiaramente scritto che in caso di vittoria alle elezioni ci sarebbe stato “un intervento sulle accise“. Cercando di limitare i danni di immagine e l’esborso dei cittadini, il governo ha contemporaneamente abbassato le accise sulla benzina. Ma con un saldo sempre favorevole alle casse dello Stato.

Nel caso dei pedaggi autostradali, il “pasticcio” è da attribuire a Matteo Salvini. Il ministro dei Trasporti ha bloccato per quasi tre anni gli aumenti dovuti secondo il contratto sottoscritto con i concessionari. Ma si è “scordato” di rivedere il contratto stesso e la Corte Costituzionale – chiamata in causa – non ha potuto esimersi dal ricordare che “pacta sunt servanda“. I contratti, secondo un principio giuridico basilare e finché non cambiano gli accordi o la legge a cui si ispirano, devono essere rispettati. Così, dopo la sentenza della Consulta, sono scattati gli aumenti con la fine dell’anno.

Ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto e come il governo sarebbe potuto intervenire e non l’ha fatto. Il verdetto, la sentenza n.147 depositata il 14 ottobre 2025, ha giudicato illegittimi i ripetuti rinvii degli adeguamenti tariffari decisi dai governi dal 2020 al 2023. Per i giudici, congelare i pedaggi in attesa dei nuovi Piani economico-finanziari delle concessionarie viola i principi di libertà d’impresa, ragionevolezza ed equilibrio contrattuale. In altre parole, gli adeguamenti automatici legati all’inflazione e ai piani di investimento sono un diritto previsto dalle concessioni e lo Stato non può bloccarli in modo discrezionale.

Il ministero guidato da Matteo Salvini ha preso atto della decisione, sottolineando come la sentenza abbia “vanificato lo sforzo del governo di congelare le tariffe” a tutela degli automobilisti. Una lettura contestata dalle opposizioni, che parlano di scaricabarile istituzionale e accusano l’esecutivo di non aver utilizzato per tempo gli strumenti regolatori a disposizione per contenere i rincari.

Nel dettaglio, l’aumento dell’1,5% riguarderà la maggior parte delle concessionarie, tra cui Autostrade per l’Italia, Milano Serravalle, Tangenziale di Napoli, Autostrada dei Fiori. Rincari più contenuti sono previsti per il Brennero (+1,46%), mentre resteranno invariati i pedaggi su alcune tratte, come Autostrade Alto Adriatico e Strada dei Parchi. In pochi casi, legati a specifici assetti concessori, sono previste addirittura riduzioni.

Dal punto di vista della mobilità, l’aumento dei pedaggi si inserisce in una fase già complessa per chi utilizza l’auto, tra caro carburanti, inflazione e nuove misure fiscali. Per il settore dell’autotrasporto, le associazioni e le forze politiche di opposizione parlano di un’ulteriore “stangata”, che si somma all’aumento delle accise sul diesel e ad altri oneri introdotti con la manovra.

La stessa Corte costituzionale, nella sentenza, richiama l’importanza degli investimenti sulla rete autostradale, sottolineando come manutenzione, sicurezza ed efficienza richiedano risorse certe e programmabili. Un passaggio che riapre il dibattito su come finanziare le infrastrutture in un contesto di transizione ecologica: farlo solo attraverso i pedaggi rischia di pesare sui cittadini, mentre un approccio integrato dovrebbe tenere insieme tariffe, qualità del servizio e obiettivi climatici.

Ma il governo come sarebbe potuto intervenire? La Corte Costituzionale, nel dare ragione al ricorso di una società concessionaria autostradale ha segnalato anche segnalato una possibile alternativa ai rincari: “L’esigenza di assicurare l’applicazione del nuovo sistema tariffario, a fronte di richieste asseritamente contrastanti con esso da parte della concessionaria, poteva già essere soddisfatta dall’applicazione” dalle novità introdotte a livello governativo sia dall’Autorità dei Trasporti.

In pratica, il governi aveva gli strumenti per intervenire. Ma Salvini, trasformando la sua decisone di congelare i pedaggi in una battaglia “ideologica” e non in una riforma giuridica ha combinato un pasticcio.