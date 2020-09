In autostrada con l’elettrica: a quanto vado? Il viaggio richiede programmazione. Prima di pensare a dove fare le ricariche, meglio decidere quale velocità di crociera impostare. Vanno presi in considerazione il consumo dell’auto e il numero di kWh stoccati nella batteria. Ecco la 4° puntata dell’appuntamento di “Elettrico per principianti” (qui la 4°).

In autostrada quanto consumi? La mia e-Golf a 130…

Quello che in auto a benzina o diesel è il serbatoio, nell’auto elettrica corrisponde alla batteria. La capacità del serbatoio la misuriamo in litri, quella della batteria si misura in kWh. Se guidiamo elettrico in autostrada, sappiamo bene che il consumo tende a salire in modo esponenziale all’aumento della velocità. La prima informazione importante da conoscere per programmare un viaggio è quindi il consumo medio a una determinata velocità. Ad esempio, la mia e-Golf, a una velocità di 130 km/h, consuma circa 17 KWh/100 km. Considerato che il mio “serbatoio” è di 31,5 kWh, in autostrada a quella velocità, avrò un’autonomia di circa 185 km. La prima osservazione da fare è che velocità, stile e abitudini di guida hanno un impatto davvero enorme sui consumi. Ottimizzare l’autonomia in autostrada significa guidare il più possibile a velocità costante. Sfruttare il recupero o perlomeno il veleggiamento nei lunghi tratti di discesa, riducendo la velocità nelle salite. Sfruttare ove è il caso e ove possibile la scia dei mezzi pesanti. Tenendo una temperatura congrua del clima o disattivandolo quando non necessario e garantendo sempre la corretta pressione dei pneumatici.

In autostrada che faccio? Ricarico o vado più piano?

Quanti km dovrò percorrere per arrivare a destinazione? Se il numero di km è inferiore a 185, non dovrò preoccuparmi di effettuare alcuna sosta. Diversamente, se la mia destinazione finale fosse più lontana, si aprirebbero più scelte.

Programmare una sosta entro i primi 185 km, durante la quale ricaricare presso una colonnina fast, per poi proseguire il viaggio in autostrada. Viaggiare fin da subito a una velocità più ridotta rispetto ai canonici 130 km/h in modo da poter forse raggiungere la destinazione senza soste intermedie.

Sempre a titolo di esempio: la mia e-Golf a 90 km/h riduce il proprio consumo da 17 a circa 11 kWh/100 km. Se la mia destinazione fosse ad esempio a 250 km di distanza, non avrei problemi a raggiungerla con una sola carica riducendo semplicemente la velocità.

Sono necessari alcuni calcoli, molto semplici

Viaggiando a 130 km/h copriremmo i primi 185 km in circa un’ora e 25 minuti. Poi dovremmo effettuare una ricarica rapida che ci consenta di ripristinare sufficiente energia per percorrere altri 65 km, ovvero circa 11 kWh, corrispondenti a circa il 35% di carica. Una colonnina fast da 50 kWh ricarica la batteria di e-Golf fino al 35% in poco più di 10 minuti. I 65 km restanti sarebbero poi coperti a una velocità ai 130 in circa mezzora. Quindi il tempo di percorrenza totale darebbe di due ore e 5 minuti. Viaggiando invece a 90 km/h non avremmo bisogno di effettuare soste per ricaricare. Tuttavia il nostro tempo di percorrenza sarebbe di due ore e 45 minuti.

È impossibile fare a mente tutte queste valutazioni mentre guidiamo in autostrada. No, dobbiamo conoscere prima la dislocazione delle colonnine fast (ci sono delle app piuttosto ben fatte: tra le migliori Nextcharge e EvWay) e le modalità di utilizzo. Sapere quale è la potenza di ricarica accettata dall’auto e il consumo (che varia con la temperatura, l’orografia, la climatizzazione e quanti siete a bordo).

Qualcuno ci viene in aiuto. Chi? Una app ben fatta

In generale la capacità di stoccaggio dell’energia delle auto elettriche è in continuo aumento. Se qualche anno fa’ un modello come la e-Golf disponeva di “soli” 31,5 kWh di batteria, oggi la media, a parità di peso e dimensioni è molto più elevata. Questo consente viaggi autostradali superiori ai 250 km a velocità da codice senza patemi d’animo. Ma a volte questo non è sufficiente e dobbiamo fare qualche valutazione in più. Per chi guida Tesla, il lavoro sporco è già stato fatto. Impostando la destinazione sul navigatore dell’auto, questo calcola la strategia di viaggio migliore. Con la miglior combinazione tra velocità e soste, per consentire il tempo di percorrenza più basso possibile. Tenendo conto del livello iniziale di carica della batteria, dei Supercharger Tesla lungo il percorso, della temperatura, delle salite… Per chi non guida Tesla, esiste un’app davvero ben fatta, ABRP, che fa la stessa cosa. Consente (impostando modello di auto, carica iniziale e destinazione), di visualizzare il programma di viaggio col tempo di percorrenza più basso. L’app rileva automaticamente temperature delle zone chetai ad attraversare, condizioni del traffico e orografia.

P.S. Nei nostri calcoli abbiamo considerato per semplicità di poter realmente raggiungere la tappa intermedia (con colonnina fast) con la batteria a zero. Cosa sconsigliabile: potrebbe nella realtà non rivelarsi possibile o comportare comunque rischi e stress.

