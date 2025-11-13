Autostrada A2: quando apre Free to X a Cosenza? Fatto…

Autostrada A2: quando apre Free to X a Cosenza? La domanda ci era arrivata da Carlo Notarianni un lettore calabrese. Ora la notizia del via. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Autostrada A2: colonnine da attivare a Rende Cosenza Est-Ovest, che cosa stanno aspettando?

“S ono un utente calabrese, munito di auto elettrica. Per ragioni di lavoro percorre spesso l’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria. Da parecchio tempo ho notato l’installazione delle colonnine con la livrea Free to X sulle due aree di servizio Rende Cosenza Est e Rende Cosenza Ovest. Purtroppo non sono state mai attivate. Quando è prevista la messa in funzione? Avere delle HPC nelle aree di servizio è molto importante per favorire lo sviluppo dell’adozione delle auto elettriche. E la messa in servizio diventa fondamentale per il ritorno dell’investimento occorso per installarle. Mi domando: ci sono ostacoli burocratici o di altro genere che impediscono la messa in funzione e la resa operativa di tali colonnine? Sarebbe altresì utile installare (ed attivare) altre colonnine sul rimanente tratto da Cosenza fino a Reggio Calabria. In particolare sulle aree di servizio di Lamezia Terme in ambo le direzioni. Il problema vero, direte voi, è la bassa occupazione delle colonnine. Ma è pur vero che i potenziali acquirenti sono maggiormente incentivati all’acquisto di veicoli elettrici vedendo la diffusione delle colonnine di ricarica“. Carlo Notarianni

Risposta affermativa: operative entrambe le stazioni

Risposta. La segnalazione del nostro lettore calabrese ci era arrivata il 27 ottobre e noi l'avevamo girata subito a Free to X. Risposta: ci siamo quasi, pazientate qualche giorno e vi daremo conferma dell'apertura. E in effetti ora la società ci ha inviato la notizia dell'attivazione, con l'immagine che pubblichiamo in alto. Notizia che conferma che anche il Sud si sta dotando di una rete di ricarica degna di questo nome, cosa fondamentale anche per il turismo. Speriamo quindi che anche il tratto Cosenza-Reggio sia dotato presto di ricariche, come auspicato da Carlo. Noi continuiamo a seguire la cosa da vicino, cosa che stiamo facendo anche per la Sicilia, dopo altre segnalazioni.