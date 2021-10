Autorimesse in città e aeroporto: l’ideale per ricaricare, ma…

Autorimesse e auto elettrica. Quando raggiungi un luogo ai limiti dell’autonomia dell’auto, dove ci si tratterrà per un po’, puoi scegliere varie soluzioni per la ricarica. Una è quella di usare una colonnina FAST o ultra FAST appena prima di arrivare o appena ripartiti. Ma un’altra più comoda soluzione potrebbe invece essere sfruttare la sosta dell’auto nel luogo di destinazione per la ricarica.

Autorimesse e auto elettrica: i vantaggi della ricarica lenta in AC

E’ il caso ad esempio della classica gita fuori porta. Ad esempio in visita in una città d’arte. Dove si arriva al mattino, dopo qualche ora di viaggio, e dove ci si trattiene fino a sera. La cosa migliore che possiamo fare, quando possibile, è trovare un punto di ricarica in corrente alternata: una colonnina AC. I vantaggi sono molteplici:

non servono soste intermedie . Se la destinazione è nel range di autonomia dell’auto, si arriva a destinazione diretti. Lì si ricarica (l’auto sarebbe comunque parcheggiata) e si riparte alla sera con il pieno. Arrivando di nuovo senza soste.

. Se la destinazione è nel range di autonomia dell’auto, si arriva a destinazione diretti. Lì si ricarica (l’auto sarebbe comunque parcheggiata) e si riparte alla sera con il pieno. Arrivando di nuovo senza soste. i costi di ricarica sono inferiori a quelli di una ricarica FAST o ultra FAST . In media si spendono dai 25 ai 35 centesimi a kWh, circa la metà delle ricariche rapide. Anche se, parlando di costi, dovremmo aprire un capitolo a parte. Perché questi sono ampiamente variabili in funzione di abbonamenti flat o tariffe agevolate dei costruttori.

o . In media si spendono dai 25 ai 35 centesimi a kWh, circa la metà delle ricariche rapide. Anche se, parlando di costi, dovremmo aprire un capitolo a parte. Perché questi sono ampiamente variabili in funzione di abbonamenti flat o tariffe agevolate dei costruttori. le batterie ringraziano. Le ricariche FAST e ultra FAST mettono sotto stress la batteria. Nessun problema se si tratta di ricariche sporadiche, ma, quando è possibile evitare ed effettuare una ricarica lenta, senza alcun particolare disagio, meglio farlo.

Autorimesse: sarebbe così comodo, eppure…

Purtroppo chi progetta l’installazione delle colonnine in AC (le più diffuse) nella maggior parte dei casi le tratta quasi come fossero pompe di carburante. Senza entrare nel merito delle dinamiche (molto diverse) legate alle auto elettriche. Spesso ti trovi ad affrontare situazioni paradossali. Di recente ad esempio, sono andato a Milano da Riva del Garda con una Dacia Spring. Partito con il 100% di batteria, sono arrivato con la batteria appena sopra al 25%. Nel quadrilatero della Moda esistono varie autorimesse. Alcune di queste, ad esempio il parcheggio Meda, dispongono di colonnine per la ricarica. Ma si tratta di poche colonnine per un parcheggio molto grande. Volendo assicurarmi la ricarica durante la permanenza, non potevo certo scommettere sul fatto di trovarne una qualsiasi libera! Ho preferito quindi contattare un’autorimessa più piccola, il garage Borgospesso. Ho prenotato il posto-auto e chiesto di avere una semplice presa di corrente nelle vicinanze dell’auto.

Ma bisogna viaggiare ben attrezzati…

In questo modo ho potuto parcheggiare, nel cuore di Milano, e ripartire con l’auto carica. Niente soste all’andata e niente al ritorno. Nemmeno con una piccola citycar come la Spring. Fondamentale è stato poter contare su una stazione ricarica mobile come Juice Booster 2 (di cui abbiamo parlato qui). È stato sufficiente collegarlo alla presa schuko messa a disposizione dell’autorimessa e collegarlo all’auto. Sicuro che avrei potuto sfruttare in tutta sicurezza tutti gli ampere a disposizione. Non conoscevo in anticipo (e nemmeno i gestori erano in grado di dirmelo) la potenza a disposizione. Ma sapevo che la stazione si sarebbe autoregolata su quanto disponibile. Nel caso specifico, ho ricaricato a circa 2 kW di potenza. In meno di 10 ore ho ripristinato la batteria quasi al 100%, ripartendo per Riva del Garda senza alcuna sosta. Si tratta di un servizio che potrebbe fare la differenza, nel prossimo futuro, nella scelta dell’autosilo in cui lasciare l’auto. Perché rappresenta il modo più intelligente per muoversi.

Paese che vai…stessa ingenuità di progettazione

Situazione simile (con alcune varianti) l’ho incontrata in Austria, in un viaggio fino a Innsbruck, in aeroporto, per prendere un volo per la Germania. Rientro previsto dopo quattro giorni. Il parcheggio-passeggeri è dotato di sei colonnine di ricarica AC. Ok. Ma l’utilizzo è consentito solo per il tempo necessario alla ricarica. E in ogni caso non per più di 48 ore continuative. Bene, corretto. Ma quindi, secondo loro, chi le dovrebbe utilizzare? E in che modo? Ci troviamo, lo ricordo, nel parcheggio solo-passeggeri di un’aeroporto internazionale. Probabilmente le hanno pensate per chi parte e rientra in giornata. Ma si tratta di colonnine da 22 kW di potenza. Proviamo a fare qualche conto. Oggigiorno la maggior parte delle auto ricarica almeno a 7 kW (se non a 11) e dispone di batterie da non meno 30 kWh. Consideriamo che non necessariamente lo stato di carica all’arrivo dev’essere vicino allo zero. In che modo sarebbe dunque possibile abbandonare l’auto in aeroporto certi di tornare prima che la ricarica sia terminata?

Quali potrebbero essere le azioni per venirci incontro

Ho ricaricato al passo del Brennero, presso la FAST gratuita messa a disposizione dall’A22. E sono arrivato in aeroporto con “il pieno” visto che i circa 40 km che separano la stazione di ricarica in autostrada dall’aeroporto sono quasi del tutto in discesa. Ma ho effettuato una sosta che non sarebbe stata necessaria se a destinazione ci fosse stata una diversa organizzazione. Come si potrebbe dare un buon servizio? Ad esempio pensando un sistema di ricarica mobile, come quello immaginato da Volkswagen. Grossi “powerbank” che si spostano nel parcheggio e ricaricano le auto in sosta. Per poi rientrare automaticamente alla base (di ricarica) e ripartire nuovamente. Un po’ come fanno i robottini aspirapolvere nelle nostre case. Altra soluzione, meno futuribile, potrebbe essere rappresentata, anche qui dalla ricarica a bassa potenza, ma disponibile su un numero molto più elevato di stalli. Nelle autorimesse è più utile avere 66 posti auto con ricarica da 2 kW rispetto a soli 6 posti (peraltro inutilizzabili) da 22 kW. Non credete?