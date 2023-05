Autopsia di una bolletta, per capire come spendi

Autopsia di una bolletta, per capirci qualcosa tra tante voci che a molti di noi sembrano arabo. Stefano, un lettore che già ci aveva inviato un bilancio della sua Nissan Leaf dopo 50 mila km, ci ha lavorato: ecco il risultato, vi ritrovate?

di Stefano Paniccia

“Da un mesetto circa, ho installato una wallbox a casa e mi sono fatto alcune domande sul contratto dell’energia elettrica. E se fosse il caso di fare qualche modifica. L’analisi e la ricerca non sono state facili e mi sembra utile ed interessante condividerle con i frequentatori di questo sito. Potrei aver commesso qualche errore o omissione, dati da inesperienza e difficoltà nel reperimento delle informazioni. Vi pregherei di correggerle a beneficio della comunità elettrica. (calcoli fatti il 18 maggio)

Autopsia di una bolletta: le domande che mi sono fatto

Come si legge la bolletta elettrica?

la bolletta elettrica? Mi conviene passare da 3 kW a 6 kW di potenza impegnata?

passare da 3 kW a 6 kW di potenza impegnata? Quanto costa un kWh?

un kWh? Conviene passare ad un contratto a fasce orarie?

ad un contratto a fasce orarie? Conviene ricaricare a casa oppure alla colonnina?

oppure alla colonnina? Quale è la differenza economica tra residente e non residente?

Ma come si legge la bolletta elettrica?

Nella bolletta elettrica, si trovano tantissime informazioni. Ed in particolare: 1) Consumi effettivi (kWh) divisi per le tre fasce: F1: attiva dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 19.00, escluse le festività nazionali. F2: attiva dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:00 alle ore 8:00 e dalle ore 19:00 alle ore 23:00 ed il sabato dalle ore 7:00 alle ore 23:00, festività nazionali escluse. F3: attiva dal lunedì al sabato dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 alle ore 24.00; domenica e festivi tutte le ore della giornata. Chiariamo anche che la potenza impegnata (tipicamente 3 kW) è la potenza contrattuale. La potenza disponibile è quella che abbiamo senza che il contatore sganci mai (+10%). La potenza disponibile per massimo 3 ore (+33%). Oltre la soglia massima disponibile, il contatore scatta dopo 3 minuti

Autopsia di una bolletta: com’è fatta la spesa energia

Quota fissa (€/mese) : Componente di dispacciamento (DISPbt) Commercializzazione e vendita (dipende dal fornitore di energia) Quota energia (€/kWh): Energia (dipende dal fornitore di energia) Dispacciamento Perdite di rete (tipicamente è pari al 10% del valore dell’energia)

Trasporto e gestione del contatore (stabilito da ARERA) Quota fissa (€/mese) Quota potenza (€/kW) Quota energia (€/kWh) Energia attiva UC3 UC4

Oneri di sistema Asos per utenze domestiche Quota fissa: 0,00 € per i residenti e 7,30 €/mese per i non residenti Quota potenza: 0,00 € Quota energia – stabilito da ARERA Arim per utenze domestiche Quota fissa: 0,00 € per i residenti Quota potenza: 0,00 € Quota energia – stabilito da ARERA

Imposta erariale (accise) [€/kWh]:

Abitazione di residenza Fino a 3kW di potenza impegnata Consumi fino a 150 kWh/mese 0,00 €/kWh Consumi oltre a 150 kWh/mese e fino a 220 kWh/mese, le imposte non vengono applicate per i primi 150 kWh/mese 0,0227 €/kWh Accisa = (Consumo – 150) * 0,0227 Oltre i 220 kWh/mese e fino a 370 kWh/mese, i kWh esenti vengono gradualmente ridotti 0,0227 €/kWh Accisa = (370 -Consumo) * 0,0227 Oltre i 370 kWh/mese 0,0227 €/kWh Oltre a 3 kW di potenza impegnata 0,0227 €/kWh Abitazione non di residenza 0,0227 €/kWh Usi diversi consumi fino a 200.00 kWh/mese 0,0125 €/kWh Usi diversi consumi eccedenti i 200.00 kWh/mese 0,0075 €/kWh

Facciamo un esempio concreto

Residente fino a 3 kWh senza auto elettrica 150 kWh/mese 0,00€ Abitazione con auto elettrica 150 kWh/mese + 500 kWh/mese (150 + 500) * 0,0227 = 14,755 €

IVA: si applica su tutte le voci di spesa (accise comprese)

utenza domestica 10% utenze ad uso non domestico 22%

Mi conviene passare da 3 kW a 6 kW di potenza impegnata?

Spesa una tantum: 1) oneri amministrativi dovuti al distributore: 25,81€ – gratuito fino al 31 dicembre 2023. 2) 70,41 € per ogni kW di potenza disponibile aggiuntiva – 55,66 fino al 31 dicembre 2023. 3) 23,00 € di costi di gestione. Le voci che aumentano in bolletta sono: A) Trasporto e gestione del contatore 1,71 * (6-3) = 5,13 €. B) Viene meno l’esenzione dall’imposta erariale (da 0,00€ a 3,405€). Il passaggio da 3 kW a 6 kW costa pertanto: Una tantum: 189,90 € (fino al 31 dicembre 2023, dopo 260,04 €) e aumento in bolletta da 5,13 a 8,53 €/mese + IVA

Quanto costa un kWh? Voci di spesa da considerare

Spesa energia: Quota energia [dato trovato sul sito di un possibile fornitore] Contratto monorario: 0,1857 €/kWh Contratto Biorario F1: 0,2068 €/kWh F2 e F3: 0,1730 €/kWh Dispacciamento [dato trovato sul sito di ARERA] 0,01389 €/kWh Perdite di rete Contratto monorario: 0,01857 €/kWh Contratto biorario F1: 0,02068 €/kWh F2 e F3: 0,01730 €/kWh

Trasporto e gestione del contatore Distribuzione, trasporto e misura (σ3): 0,00848 €/kWh UC3: 0,00095 €/kWh UC6: 0,00 €/kWh

Oneri di sistema Asos: 0,025635 €/kWh Arim: 0,004628 €/kWh

Imposta erariale: Nell’ipotesi un consumo mensile superiore a 370kWh: 0,0227 €/kWh

IVA al 10%

Il kWh costa pertanto: Contratto monorario: 0,308608 €/kWh. Contratto biorario: F1: 0,334139 €/kWh – F23: 0,293241 €/kWh

Conviene passare ad un contratto a fasce orarie?

Nell’ipotesi di avere un consumo di 100 kWh/mese in fascia F1 e 500 kWh in fascia F23, avremmo la situazione mostrata dalla tabella. Nel passaggio ad un contratto a fasce (e con una così grande differenza di consumo) si avrebbe un risparmio di circa 5€

Monoraria F1 F23 600 kW 100 kW 500 kWh 0,280553 €/kWh 0,303763 €/kWh 0,266583 €/kWh 185,165 € 33,41€ 146,62€ 180,03 €

Autopsia di una bolletta: ricarico a casa o alla colonnina?

Ad oggi, uno dei contratti più convenienti, prevede un pacchetto di 500 kWh al costo di 157,50€

Domestico Colonnina Monorario F23 154,30 € 146,62€ 157,50€

E qual è la differenza tra non residente e residente?

Aumento degli oneri di sistema di 7,30 €/anno

Nessuna esenzione dalle accise (comunque assente se i consumi sono molto elevati).

(comunque assente se i consumi sono molto elevati). ————————