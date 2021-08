Autopilot Tesla, 11 incidenti sotto inchiesta

Autopilot Tesla, sono 11 gli incidenti al centro di una nuova inchiesta delle autorità federali americane. I crash tutti avvenuti contro mezzi di soccorso.

Autopilot Tesla, tutti i crash contro mezzi di soccorso

Il nuovo fascicolo è stato aperto dalla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l’ente che vigila sulla sicurezza stradale. E la particolarità sta appunto nel fatto che in tutti e 11 i casi esaminati le Tesla in questione hanno investito veicoli di emergenza e di primo soccorso. In tutto con un morto e 17 feriti. In L’indagine riguarda tutti e quattro i veicoli della gamma Tesla: Model S, Model X, Model 3, Model Y, con incidenti avvenuti un po’ in tutti gli Stati Uniti. E sempre con il pilota automatico (l’Autopilot appunto) inserito. Si tratta di un sistema di assistenza alla guida di Livello 2 articolato in diverse funzioni. Le più utilizzate sono comunque due:

l’Autosteer, che consente al veicolo di sterzare automaticamente all’interno delle corsie in autostrada

il Traffic-Aware Cruise Control, che regola la velocità in base al traffico.

C’è qualcosa che “confonde” il pilota automatico?

Nell’annunciare l’indagine, la NHTSA precisa di voler valutare “le tecnologie e i metodi utilizzati per monitorare, assistere e rafforzare l’impegno del conducente“. Tutto questo “con l’attività di guida dinamica durante il funzionamento del pilota automatico“. Ma la particolarità degli incidenti sta appunto nel fatto che le auto in questi 11 casi sono andati a sbattere contro mezzi di soccorso. Come mai? C’è qualacosa che “imbroglia” l’Autopilot? “La maggior parte degli incidenti si è verificata dopo il tramonto“, spiega ancora l’NHTSA. Aggiungendo che le scene dei crash presentavano dispositivi come le luci d’emergenza del veicolo di primo intervento, frecce illuminate e coni stradali. Degli 11 incidenti, quattro sono avvenuti nel 2021: l’ultimo a San Diego, in California, il 10 luglio. Un anno fa, invece, uno dei botti più discussi avvenne in Nord Carolina, con un’auto della Polizia ferma a bordo strada investita da una Tesla Model S. Il conducente spiegò di non essersi accorto del pericolo: guardava un film con l’Autopilot inserito.