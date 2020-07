Autonomie da record: i 700 km della EQS e le altre

Autonomie da record per la Mercedes EQS. Il nuovo modello della Casa di Stoccarda annuncia un range di 700 km, la distanza che separa Torino da Roma Autonomie da record: 7 modelli oltre i 500 km Ansia da ricarica? Se ti puoi permettere auto di un certo prezzo, anche l’elettrico fa per te. Tra modelli già a listino e altri in arrivo, si può dire che ormai il traguardo dei 500 km di range è stato raggiunto da diverse Case automobilistiche. E la Mercedes sposta ancora più avanti il benchmark con il suo secondo modello della nuova gamma elettrica, l’EQS appunto. Per il quale il presidente Ola Kallenius ha confermato che l’autonomia sarà quella anticipata a settembre dello scorso anno, quando l’EQS venne svelata ancora in forma di prototipo.

Stiamo parlando di un’ammiraglia, sorellona elettrica della Classe S, decisamente costosa. In grado comunque di riscattare l’orgoglio del made in Germany, finora piuttosto deludente quando si confrontavano le autonomie dei modelli elettrici. Un terreno nel quale hanno dominato i macchinoni americani. Tesla, con i suoi quattro modelli, arrivata a oltre 600 km con la Model S da 100 kWh di batterie. E anche la Ford, che per la sua Mustang Mach-E dichiara 600 km, nella versione Extended Range da 98,8 kWh di batterie. Tra le auto medie, si segnala invece l’exploit della Volkswagen ID.3, che nella versione Pro S (con 72 kWh di batterie) dichiara ben 550 km di range. Tutte autonomie da record.

Autonomie da record: la EQS ricarica a 350 kW

Ma torniamo alla Mercedes EQS. Per la Casa di Stoccarda si tratta di un modello molto importante, con cui riscattare la scarsa fortuna incontrata finora dalla prima auto elettrica della nuova gamma, il Suv EQC. I dati forniti a suo tempo per il concept che anticipava il modello di serie sono piuttosto convincenti. Una potenza di 350 kW (circa 470 CV), un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi (760 Nm di coppia massima) e una velocità di punta limitata a 200 km/h.

La carta d’identità della EQS (dati riferiti al prototipo EQS Vision)

Ancora più notevole l’annunciata capacità di ricaricare fino a 350 kW. È il massimo erogato dalle più potenti stazioni pubbliche, come la catena Ionity, promossa da un pool di costruttori tra cui la stessa Mercedes. Rifornire a queste potenze significa ripristinare la carica della batteria dal 20 all’80%, quel che si fa normalmente, in non più di una ventina di minuti. La Casa di Stoccarda promette poi che l’intera produzione della nuova EQS sarà carbon free.

