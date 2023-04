Autonomia VW sotto le attese: che fare?

Autonomia VW sotto le attese: due lettori, Giampaolo e Andrea, sono rimasti delusi dal range reale delle loro ID.3 e chiedono come comportarsi. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Autonomia VW (1): all’80% scesa da 360 a 290 km, mi aiutate a capire…?

“S ono un appassionato di auto elettriche e per questo un anno e mezzo fa ho acquistato una Volkswagen ID.3 PRO 150 kW. Al momento dell’acquisto con ricarica all’80% la sua autonomia era di 360 km e al 100% di 410 km. Oggi, dopo neanche due anni, con ricarica ad 80% la sua autonomia è scesa a 290. Ho contattato il centro di assistenza e fatto verificare la macchina, non ci sono problemi, secondo loro è tutto ok. Ho contattato il centro assistenza Wolkswagen e mi hanno risposto che la macchina già controllata in officina era ok anche per loro. Mi è stato detto che con l’ultimo aggiornamento questa riduzione di autonomia può verificarsi. Vi sembra normale? A me no, io ho comprato un auto con una certa autonomia e quindi di un certo prezzo e mi ritrovo ad averne una molto diversa. Se potete aiutarmi a capire qualcosa voi vi ringrazio “ . Giampaolo Gessani

È il momento di chiedere una diagnosi delle batterie

Risposta. Comprendiamo la delusione di Giampaolo, ma a nostro avviso occorre un dato più oggettivo rispetto all’autonomia che legge sul display, il cosiddetto indovinometro. Un dato empirico che, lo ricordiamo, può essere influenzato dalla temperatura esterna, dalla velocità con cui sono stati percorsi gli ultimi km…E d’altro canto la concessionaria potrebbe fornire rassicurazioni più concrete rispetto a queste, che assomigliano tanto a una pacca sulla spalla. Come? Sottoponendo la batteria a un check, per fornire una situazione aggiornata (e certificata) del deterioramento delle celle. E dare quindi una stima attendibile della reale autonomia attuale e di quanti km si sono persi rispetto al momento dell’acquisto. Paolo Mariano con la sua ID.3 a suo tempo il test se l’è fatto da solo con il kit Aviloo e l’ha raccontato nel video in alto e in questo articolo. Ma le concessionarie più attrezzate non dovrebbero avere difficoltà a fornirlo.

Autonomia VW (2): la 45 kWh in inverno non basta, come acquistarne con più km?

“Due anni fa, grazie a forti incentivi per la rottamazione, ho acquistato un’elettrica. A casa ho i pannelli fotovoltaici e alimento per molti mesi l’auto ad impatto zero e ne sono molto soddisfatto. Purtroppo, trattandosi del primo acquisto, ho preso la ID.3 45 kWh, che ha un’autonomia insufficiente per le mie esigenze in inverno, quando la batteria cala drasticamente di resa. Al tempo stesso faccio meno di 10.000 km l’anno e per il mio budget l’auto non può costare più di 25.000€. Ora constato il paradosso di dover sostituire il veicolo e ripassare all’endotermico, perché non fruirei più degli incentivi di qualche anno fa (10.000 €). E un’auto da 55/60 kWh costa quasi €40.000, detratti gli scarsi incentivi. I governi spingono per la transizione all’elettrico, ma in realtà, quando sei al secondo acquisto, senza quegli incentivi torni a scelte dal mio punto di vista arretrate. Soprattutto quando hai a disposizione a casa la fonte di energia per alimentare a impatto zero l’auto“. Andrea Galassi

Ecco le alternative (senza abbandonare l’elettrico)

Risposta. Purtroppo all’inizio ci si fida dell’autonomia dichiarata (WLTP), che in diverse situazioni (come d’inverno) si rivela decisamente inferiore. Che fare, dunque? Per restare nell’elettrico, tutto dipende dalla valutazione che la Volkswagen potrebbe fare in caso di ritiro della ID.3 45 kWh in cambio di una da 58 kWh (62 lordi) nuova. L’autonomia omologata sale a 428 km, ben più rassicurante, il prezzo di listino parte da 40.900 euro, meno 3 mila euro di incentivi. Se invece si è disponibili a passare a una marca meno blasonata della VW, si possono trovare alternative come la MG4, con 450 km di autonomia omologata a 34.790 euro. Meno incentivi e l’eventuale valore dell’usato.