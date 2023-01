Autonomia VW e-Up, come la controllo? Alessandra chiede informazioni per la Volkswagen e-Up, per capire quanto “perde” la batteria. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Autonomia VW e-Up, quanti km ho perso?

“H o letto l’articolo relativo al Power Check Control di una Volkswagen ID.3. Vorrei sapere quanti km di autonomia aveva all’acquisto e dopo due anni e come viene effettuato il power check e il report. Se esiste un metodo analogo per la UP elettrica, per verificare il livello di energia della batteria principale Quanto potrebbe essere un calo fisiologico per la UP con iniziale autonomia di 346 km? Grazie “ Alessandra Rottino

Il test la fa il concessionario o provvedi con il fai-da te