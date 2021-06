Autonomia vera, ricarica Zoe… Vaielettrico risponde

Autonomia vera: Carlo non vuole sorprese e chiede quanta strada fanno con un pieno i tre modelli che gli interessano. Tommaso, invece, chiede lumi sulla ricarica Zoe. Vaielettrico risponde. I quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Autonomia vera: quanto fanno ID.3, Zoe e 500?

“Sto per acquistare la mia prima auto elettrica e sono indeciso tra una Renault Zoe e una Volkswagen ID.3. Mia moglie, per la verità, vorrebbe che mi “accontentassi” (si fa per dire, visti i prezzi…) di una 500. La mia perplessità, però, è legata alla vera percorrenza che queste macchine possono garantire, al di là di quello che dichiarano. Anche un concessionario di mia fiducia mi ha consigliato di informarmi bene, per evitare delusioni successive. Suggerendomi di considerare anche l’alternativa di un’auto ibrida plug-in. La domanda dunque è: esistono criteri oggettivi e veritieri per sapere quanta strada farò con un pieno, con questo o quell’altro modello?”. Carlo Lugli

Autonomia vera: dipende dall’uso che se ne fa, in media…

Risposta. L’autonomia di un’auto elettrica dipende dall’uso che se ne fa. Il dato dichiarato dalle Case in sede di omologazione può essere considerato veritiero (o addirittura sottostimato) se la si usa quasi sempre in città. Se invece la si utilizza in autostrada, ad alta velocità, il discorso cambia e la batteria si svuota molto più in fretta. Un tentativo di calcolare un valore medio lo fa Quattroruote con le sue prove su strada, con parametri di giudizio piuttosto severi. Se ne deduce per esempio che:

Sopra i 400 km “reali”, sempre secondo Quattroruote, ci sono solo la Tesla Model 3 Long Range, la Ford Mustang Mach-E e la Kia e-Niro.

“Come ricarico la Zoe a casa? Con quale potenza?

“Ho acquistato una Renault Zoe, in consegna fra pochi giorni, e vorrei sapere:

1) se è possibile caricare l’auto nel garage di casa senza la Wall Box, disponendo di un contratto di elettricità domestico di 3 KWh.

2) se devo aumentare a 6 Kwh la potenza del contatore 3) se devo comprare la Wal Box e aumentare la potenza a 6 KWH”. Tommaso Vacchiano

Risposta . Ribadiamo che non esiste alcuna norma che obblighi a disporre di una wall-box, né tantomeno di una potenza minima installata. Tuttavia gli esperti consigliano fortemente l’uso della wall-box, per ragioni di sicurezza, efficienza e comodità. E alla lunga anche di risparmio, considerando per esempio che si può programmare la ricarica, anche da remoto, in modo da gestirla nelle fasce orarie più convenienti. Se proprio non la si vuole acquistare, occorre comunque far controllare l’impianto di casa da un elettricista qualificato, che ne verifichi la sicurezza. Quanto alla potenza, dipende dalle sue esigenze. La Zoe ha una batteria da 52 kWh, con l’impianto da 3 (che in realtà ne fornisce poco più di 2) si fanno soprattutto dei rabbocchi. Per una ricarica completa occorre quasi un giorno intero. . Ribadiamo cheche obblighi a disporre di una wall-box, né tantomeno di una potenza minima installata. Tuttavia gli esperti consigliano fortemente l’uso della wall-box, per ragioni di. E alla lunga anche di risparmio, considerando per esempio che si può programmare la ricarica, anche da remoto, in mododa gestirlaSe proprio non la si vuole acquistare, occorre comunque far controllare l’impianto di casa da un elettricista qualificato, che ne verifichi la sicurezza. Quanto alla potenza, dipende dalle sue esigenze. La Zoe ha una batteria dacon l’impianto da 3 (che in realtà ne fornisce poco più di 2) si fanno soprattutto dei rabbocchi. Per una ricarica completa occorre quasi un giorno intero.

