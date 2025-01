Autonomia vera in inverno: test con 24 modelli

Autonomia vera in inverno: un test con 24 modelli effettuato in Norvegia incorona la Polestar 3, davanti alla cinese BYD Tang e alla Mini Countryman.

Autonomia reale in inverno: Polestar, BYD e Mini davanti a tutti

ll test, denominto EI Prix, viene realizzato ogni anni a gennaio dall’Automobil Club norvegese e dalla rivista Motor ed è tra i più signficativi al mondo nel suo genere. La classifica viene compilata in base allo scarto percentuale tra l’autonomia omologata, WLTP, e la distanza realmente percorsa nelle condizioni più sfavorevoli per una EV. E il risultato della Polestar 3 ha del clamoroso: anche nel gelo scandinavo è stata in grado di percorrere 531 km, il 5% in meno rispetto ai 560 km dichiarati. La cosa stupefacente è che l’auto vincitrice ha fatto una manciata di metri in più della Tesla Model 3 (versione RWD LR), che sulla carta avrebbe ben altra autonomia, 702km. Ricordiamo che la Polestar è una marca svedese di proprietà di un gruppo cinese. E va detto che in questa classifica il made in Cina si è comprtato alla grande, piazzando 5 modelli tra i primi 10, anche con tre BYD (Tang, Sealion 7 e Seal U) e con la Hongqi EH S7.

Maluccio Tesla, Peugeot, Volvo e le tedesche

Chi è uscito peggio dal test norvegese? Di Tesla abbiamo già accennato. Dopo le ottime performance delle edizioni precedenti, in questa tornata si è piazzata solo al quartultimo posto, con uno scarto che sfiora il 25%. Male anche Peugeot, che piazza due modelli negli ultimi tre posti, arrivando a uno scarto superiore al 30% con la e-3008. E non eccellono neppure i produttori tedeschi, con l’unica eccezione della Mercedes Classe G (-14%). Il gruppo Volkswagen è tutto nella coda della classifica: Audi Q6, Porsche Macan e VW ID.7 (qui nella versione GTX Tourer) hanno tutte scarti superiori al 20%. In linea con un grande successo commerciale come la Volvo EX30.

Le vostre auto usate in vendita raccontate sul nostro canale YouTube da Edoardo. Ma potete essere voi a illustrarle mandando un breve video a info@vaielettrico.it

– Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico