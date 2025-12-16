Autonomia vera col freddo: quanto calano Sealion 7 e Born

Autonomia vera col freddo: Green NCAP ha testato altri due modelli, la Cupra Born e la Sealion 7. Ecco quanti km sono in grado di fare.

Autonomia vera col freddo: -16% per la Sealion 7…

Cominciamo dal modello cinese, un grande SUV con batteria utilizzabile da 82,5 kWh e 2.225 kg di peso. La percorrenza con batteria piena passa da 400 km in condizioni climatiche ideali a 337 km col freddo. Il calo è del 16%, tutto sommato contenuto. Questo grazie alla capacità del Suv di preriscaldare la cabina, con efficace ritenzione del calore. Meno brillanti le prestazioni di ricarica. Non per i picchi, dato che il veicolo testato ha raggiunto brevemente la potenza massima dichiarata di 150 kW. Ma per la curva media: il tempo necessario per riportare la batteria dal 10 all’80% è stato di 40 minuti, contro i 32 ufficialmente dichiarati. Il che è valso alla Sealion 7 una valutazione di “Scarsa” in questo test. Nel complesso è stato assegnato un puneggio di sostenibilità di 4 stelle e del 73%, discreto risultato per auto di queste dimensioni.

… e -33% per la Born, che scende a 221 km

La Born è più piccola e leggera (1.839 kg) e nasce all’interno di Volkswagen Group. Ma non se la cava meglio nel resistere agli effetti del freddo. Ha una capacità della batteria utilizzabile di 60 kWh, con un’autonomia reale su percorso misto di 328 km con temperatura ideale. Percorrenza che scende a 221 km in condizioni di freddo, con un calo del 33%. Born promossa invece per l’accuratezza delle diagnosi di consumo. I test Green NCAP hanno registrato 27,1 kWh/100 km in autostrada, 17,9 kWh/100 km su percorso misto e un ottimo 13,8 kWh/100 km in città. Al contrario, la BYD ha mostrato una scarsa precisione nelle letture dei consumi a bordo. I tecnici che hanno realizzato il test raccomandano all’azienda un aggiornamento software, per garantire informazioni chiare e affidabili.

