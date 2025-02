Autonomia Scenic, “molto meno dei 600 km dichiarati”

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Autonomia Scenic: un lettore calabrese ci scrive deluso dopo alcuni viaggi in cui ha riscontrato molto meno dei 600 km dichiarati ufficialmente. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it .

Autonomia Scenic: “Perché non dicono tutta la verità sulla macchina elettrica?

“I miei figli per l’azienda hanno comprato una Renault Scenic 87 kWh, che la Casa madre dà per 600 e più km. lo l’ho presa per qualche giorno dovendo andare da casa a Catanzaro all’ospedale. Capisco subito che non è come dicono le Case madri: in effetti faccio circa 200km andata e ritorno e mi resta molta poca autonomia. Perché non dicono tutta la verità sulla macchina elettrica? Eppure la Scenic è costata un botto… Dimenticavo: ho viaggiato non superando i 120\125 km orari“. Giuseppe Macidonio

I dati di omologazione non sono la Bibbia, tanto più…

Risposta. Ormai rimaniamo senza parole davanti a mail come questa, che però si ripetono (e, anzi, si intensificano) nel tempo. Ormai lo dovrebbero sapere anche i sassi che le auto elettriche, quanto a consumi, sono più virtuose in città e dintorni e lo sono meno in autostrada. Anche in Tesla… E che i test di omologazione sono fatti simulando soprattutto percorsi cittadini o simili, con risultati che poi deludono chi viaggia soprattutto in autostrada. Vediamo il caso della Renault Scenic. La versione citata dal lettore, con batteria da 87 kWh, in effetti è omologata per poco più di 600 km di autonomia. In città questa percorrenza può arrivare a superare i 700 km, ma a velocità da autostrada l’autonomia cala parecchio. EV Database, società specializzata in questo tipo di rilevazioni, calcola 400 km, addirittura ancora un po’ meno se la temperatura esterna è rigida. Comprendiamo la delusione del sig. Giuseppe, ma qualcuno avrebbe dovuto informarlo che la situazione è questa. E che non bisogna fare troppo affidamento sui dati di omologazione.