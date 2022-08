Autonomia reale, dove trovo un dato attendibile?

Autonomia reale: Vittorio chiede se, al di là di quel che dichiarano le Case auto, c’è un modo per calcolarla, prima di comprare l’auto. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Autonomia reale: mi piace la e-208, ma…

“H o letto l’autonomia dichiarata dalle case automobilistiche e quella reale. Vorrei sapere se c’è un modo, o anche un sito per conoscere l’autonomia reale delle varie auto elettriche. In questo momento sono interessato alla Peugeot e-208, ma sarebbe comodo confrontare l’autonomia di vari modelli. Grazie“. Vittorio Gaudino o letto i molti articoli che parlano di differenza elevata tradalle case automobilistiche eVorrei sapere se c’è un modo, o anche un sito per conoscere l’autonomia reale delle varie auto elettriche. In questo momento sono interessato all, ma sarebbe comodo confrontare l’autonomia di vari modelli. Grazie“.

I riferimenti su cui fare i calcoli: guardate la Skoda che variazioni…

Risposta. L’autonomia reale di un’elettrica dipende da troppi fattori per ridurla a un numero in cui tutti possano riconoscersi nell’uso reale. Velocità, stile di guida (con l’uso o meno della frenata rigenerativa) e temperatura esterna sono tra le variabili che incidono di più. Sono le stesse Case auto a dirlo sui loro siti, pubblicando anche indicazioni su come l’autonomia reale possa cambiare a parità di energia immessa nel pacco-batterie. La Skoda per esempio, pubblica una simulazione su come può cambiare l’autonomia vera di un Enyaq 80 (batteria 82 kWh) a seconda di 5 variabili. Il risultato è piuttosto impressionante. Si passa dai 533 km delle condizioni migliori (un solo occupante, 15° di temperatura esterna, guida in città) ai 354 dell’ipotesi peggiore. Con freddo intenso, quattro persone (e quindi più peso) a bordo e viaggiando fuori città, a velocità più sostenuta. L’autonomia reale di un’elettrica dipende daper ridurla a un numero in cui tutti possano riconoscersi nell’uso reale.(con l’uso o meno della frenata rigenerativa) esono tra le variabili che incidono di più. Sono le stesse Case auto a dirlo sui loro siti, pubblicando anchesu come l’autonomia reale possa cambiare a parità di energia immessa nel pacco-batterie.per esempio, pubblicasu come può cambiare l’autonomia vera di un(batteria) a seconda diIl risultato è piuttosto impressionante. Si passa daidelle condizioni migliori (un solo occupante, 15° di temperatura esterna, guida in città) aidell’ipotesi peggiore. Con freddo intenso, quattro persone (e quindi più peso) a bordo e viaggiando fuori città, a velocità più sostenuta.

Autonomia reale: per la Zoe la calcoli così