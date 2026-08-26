





Autonomia R5 a 430km, per la versione con batteria da 52 kWh. La Renault inizia a migliorare il suo prodotto elettrico di punta.

Autonomia R5 a 430km: 20 in più, può far comodo…

20 km in più (il modello in vendita fino ad ora si ferma a 410) possono far comodo nei viaggi lunghi. Questa è una delle modifiche che la Casa francese ha apporto alla gamma dellaR5, senza toccare i prezzi (i media francesi auspicavano un ribasso…). Importanti miglioramenti anche per la versione base, la Five: arriva la ricarica rapida, cruciale nelle trasferte, fino a 80 kW di potenza. Ma c’è un peggioramento nella ricarica lenta in AC, che passa da 11 a soli 6,6 kW! Ricordiamo che nella Zoe, modello che la R5 ha sostituito, in AC si arrivava fino a 22 kW! La Five avrà anche un nuovo motore da 80 kW, lo stesso montato sulla Twingo. E riceve una nuova batteria LFP da 36,5 kWh (al posto della NMC da 40), con un’autonomia è di 305 km WLTP.

Miglioramenti per fronteggiare le piccole Volkswagen

Lieve miglioramento nell’autonomia anche per la versione intermedia, con batteria da 40 kWh: si passa da 312 a 315 km. Com’è possibile migliorare il range con batterie dalla capacità invariata o, in alcuni casi, diminuita? La Renault, come già annunciato ai tempi di Luca De Meo, ha lavorato molto sui miglioramenti aerodinamici (anche con nuovi specchietti retrovisori) e sull’ottimizzazione dell’elettronica della batteria. E arriva a bordo l’assistente IA di Google, Gemini, come parte di un aggiornamento da remoto. Sono tutti interventi volti a rendere la R5 più competiva ora che arrivano nella stessa fascia di mercato i tre modelli del Gruppo Volkswagen. Parliamo di ID.Polo, Cupra Raval e Skoda Epiq, con autonomia sui 450 km.