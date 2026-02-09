Autonomia quasi a zero: come vi comportate?

Autonomia quasi a zero: c’è chi non fa una piega e continua a viaggiare. Come un consulente tedesco, Sebastian Mair, che ha lanciato su LinlkedIn una piccola sfida.

11 km di autonomia sul display e 8,3 km da fare: “Ansia? Macché…”

Ecco quel che ha scritto Mair: “Sulla strada per andare al lavoro: sul display della mia MINI restano solo 11 km di autonomia, e il sistema di navigazione mostra 8,3 km fino alla destinazione. Inclusi potenziali ingorghi a Monaco. Ansia totale? Non con me! Mentre altri potrebbero cercare stazioni di ricarica in preda al panico, io ho premuto l’acceleratore in modo rilassato (beh, accelerato elettricamente). Perché? Perché sono seduto in un’auto progettata dai tedeschi, display di consumo preciso, sistema eDrive efficiente e affidabilità dalla Baviera. Alla fine: sono arrivato sano e salvo, con 8 km di margine rimanente e una bella sensazione. Ai conducenti di veicoli elettrici che sono tra voi: lo sapete questo? Come gestite lo stress di farcela ad arrivare?”.

Autonomia quasi a zero, voi come vi comportate?

I commenti alle parole di Mair sono piuttosto interessanti. Con un filo conduttore comune: chi guida auto elettriche da tempo, l’ansia da ricarica se l’è scordata da un pezzo. E viaggia anche vicino allo zero senza particolari apprensioni, sapendo che l’auto qualche km di scorta ulteriore ce l’ha. Magari con una modalità di guida auto-limitata. Molti dicono di guardare poco lo stesso Guess-o-Meter, o indovinometro che dir si voglia, tenendo d’occhio solo la percentuale di batteria. “Sono già arrivato alcune volte con una piccola carica della batteria, dell’1-2%. Anche 0% … Anche così hai ancora qualche km (ovviamente non dovresti farlo tanto spesso… Ma è utile saperlo.)”, scrive per esempio è un utente. Resta il fatto che molti costruttori, Volkswagen in testa, consigliano normalmente di mantenere la carica tra il 20 e l’80%, per far durare più a lungo la batteria. E quindi viaggiare sempre vicini allo zero non è qualcosa di cui vantarsi. Il vostro di minimo abituale qual è?

