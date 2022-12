Autonomia invernale flop per la Toyota bZ4X. Un test di Motor, rivista dell’Automobile Club danese, mostra un range dimezzato rispetto al dichiarato.

Autonomia invernale flop: ai 110 perde il 51%, contro il 30% della Tesla Model Y

Premessa: tutte le auto elettriche con temperature rigide perdono autonomia. Ne abbiamo scritto decine di volte, riportando i risultati di test e di riscontri dei lettori. E ci sono Case, come la Renault che sul sito pubblicano correttamente la variazione del range alle diverse temperature. Si scopre per esempio che la Zoe passa dai 377 km di percorrenza con 20° ai 328 km con 5°. Ma lo scarto della bZ4X è ben più ampio rispetto a quanto dichiarato nell’autonomia ufficiale WLTP. Secondo i tecnici di Motor, con 4° di temperatura esterna e velocità a 110 km/h siamo a 246 km, contro i 504 km omologati. Un po’ meno della metà. Stessa musica anche per la versione a trazione integrale: qui siamo a 215 km, contro i 461 di omologazione. Morale della favola: nei 5 modelli esaminati dalla rivista, la bZ4X è risultata la peggiore, con una perdita del 51%. Male anche la cinese Aiways U5, mentre Mercedes EQA, VW ID.4 e Tesla Model Y sono le migliori, con quest’ultima al primo posto.

Sotto accusa la capacità reale della batteria

Quale può essere il motivo di questo flop? I tecnici di Motor sostengono che la parte realmente utilizzabile della batteria appare lontana dalla capacità pubblicizzata da Toyota. Ufficialmente, le celle della bZ4X contengono 71,4 kWh, ma le misurazioni della rivista indicano che solo circa 60 kWh sono realmente disponibili. Il che, unito al calo di performance legato alle basse temperature, ha portato a un risultato così deludente. La Casa giapponese è stata interpellata sugli esiti del test, dando una giustificazione curiosa. Ovvero che quando l’auto segnala che la batteria è a zero, in realtà resta ancora un 9% di carica utilizzabile. Un spiegazione che non ha convinto Søren W. Rasmussen, capo del Centro prove di Motor: “È un peccato che la nuova elettrica Toyota non performi bene in quel che abbiamo sperimentato. L’auto ha fondamentalmente una guida fluida e molte buone qualità. Ma se l’autonomia si riduce a quella che abbiamo qui misurato qui, allora come cliente dovresti davvero pensarci due volte prima di acquistare una bZ4X“.