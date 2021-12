Autonomia invernale 3 / Scontro su quanto perdi veramente

Autonomia invernale 3 – L’articolo in cui raccontavamo la delusione dei lettori per la percorrenza delle auto col freddo, ha aperto un’accesa discussione. Altri amici qui spiegano quel che succede alla loro auto, ma c’è anche chi, come Marco, ha un punto di vista diverso. Da qui partiamo, con la nostra risposta. Il dato di fondo resta che chi compra una EV andrebbe informato su queste problematiche.

Autonomia invernale 3 “Che esagerazioni sul calo col freddo…”

Ecco l’analisi di Marco Scozzafava: “Dopo l’articolo ipercritico con le autonomie invernali praticamente dimezzate (impossibile, altrimenti in Norvegia tutti a piedi!!) si sono scatenati i detrattori dell’elettrico. Non aspettavano altro per decretare che le auto elettriche dimezzano la percorrenza e l’efficienza passerebbe dal 90 ipotetico ad un modesto 45%. Quindi in linea con i motori a combustione. Una follia totale. A questo punto fareste meglio a scendere in campo voi stessi con testimonianze o addirittura meglio vostri test. Che mostrino come i cali di autonomia, certamente fisiologici, siano molto più contenuti nella realtà. E che oltretutto occorra sempre distinguere tra autonomia virtuale prevista magari all’accensione dell’auto, rispetto alla autonomia reale poi a conti fatti!! Rischia di passare un’idea sbagliata, come se la diffusione della mobilità elettrica non avesse già abbastanza ostacoli! Grazie per il Vostro lavoro informativo, fin troppo “democratico” e veramente al servizio dell’utente“.

Autonomia invernale 3 / 20 EV nel gelo norvegese

Risposta. Per noi non esiste un “troppo democratico“. Diamo spazio a tutti, critici dell’elettrico compresi (anche se c’è un po’ troppa aggressività in giro…). E non nascondiamo nulla. Per quel che riguarda i test sull’autonomia col freddo, abbiamo realizzato diversi articoli, firmati da Paolo Mariano. Ma la prova invernale più completa, un riferimento per tutti nel settore, l’ha fatto l’Automobile Club norvegese con 20 modelli tra i più venduti. Tutti guidati nel gelo tra città, statali e autostrada a velocità comprese tra 60 e 110 km/h. In media è stato riscontrato un calo di range del 18,5% rispetto ai dati di omologazione WLTP. La migliore è risultata la Hyundai Kona, con una perdita solo del 9%, la peggiore la Ampera-e con il 30%. Va detto che alcuni modelli, visto il clima, in Norvegia, sono venduti con pompa di calore e isolamento della batteria. Il risultato comunque, come si può vedere dai grafici, non parla certo di un dimezzamento dell’autonomia.

Autonomia invernale 3 / Altre segnalazioni: la Renault Twingo

“Vi segnalo anche il mio caso, posseggo una Renault Twingo elettrica. Questa estate l’autonomia indicata era di 200-210km, adesso con temperature tra i 10 e 5 gradi é passata a una autonomia di 140 km. Mai più auto elettriche”. Sergio Ligi.

Sonia e la Mini Countryman plug-in: “Troppo poco in elettrico, d’inverno 21-22”

Questa la testimonianza di Sonia, lettrice mantovana, che possiede una Mini Countryman All4 SE plug-in da luglio 2018. “Il concessionario quando me l’ha venduta mi ha detto chiaramente che l’autonomia era dichiarata per 42 km, ma sulla base della loro esperienza reale era sui 35 km. Casa-lavoro ho 5 km di percorrenza (per 4 cicli giornalieri), quindi 20 km in tutto Inizialmente la batteria mi dava 37 km di autonomia, ma è durata solo un paio di mesi (il tempo di adeguarsi alle mie abitudini di guida). Sono passata subito a 35km, che nel primo inverno si sono abbassati sui 30 km. Il periodo migliore per caricare è la primavera e l’autunno, attorno ai 20/25 gradi. Quindi non solo il freddo incide, ma anche il caldo. Dal secondo anno l’autonomia è incominciata a calare e di molto, tant’è che ora dopo 3 anni mi carica 29 km in condizioni di tempo ottimali e 21/22 km con temperatura media di 6 gradi. Non vi dico attaccando il riscaldamento….. scende a 17 km. Sono abbastanza delusa, se non fosse per la guida in elettrico appagante e molto piacevole, ma questo non ripaga certo il costo iniziale dell’auto (base a 40.000). A malincuore penso che per qualche anno ancora, nonostante gli incentivi, sia conveniente e con meno grattacapi e arrabbiature, acquistare un termico“.

“Insoddisfatto della Skoda Enyaq”

Roberto Tagliabue, invece, possiede una Skoda Enyaq IV 80 da oltre sei mesi: “ Non solo confermo quanto riportato nell’articolo riguardo i consumi. Aggiungo che la mia vettura è stata dotata sin dall’inizio di pompa di calore, ritenendo così di aumentare l’autonomia. Ora con le temperature e le gomme invernali riesco a percorrere al massimo 350/360 km con batteria al 100% e meno di 300 km con batteria ricaricata all’80%. Pur posizionando il riscaldamento a 18° e viaggiando a non più di 110/120 km/h in autostrada e utilizzando nel migliore dei modi i paddle per il recupero di energia. E anche limitando l’utilizzo di ulteriori servizi (riscaldamento volante, radio, etc.). Francamente, pur lamentando la notevole scomodità dei sedili ,ritengo che nel complesso la Enyaq sia una buona autovettura. Tuttavia non posso che essere estremamente insoddisfatto circa l’autonomia, anche considerando che la ricarica non domestica non è questione così semplice come sembra. Spesso e volentieri le colonnine non funzionano (anche se vengono indicate come attive) e sovente le app dei fornitori non sono utilizzabili online”.

Quanto fa in elettrico la DS7 ibrida plug-in Questo invece il resoconto di Matteo Laurita Longo, che possiede una DS7 Crossback e-Tense ibrida plug-in: “Vivo a Genova e lavoro a Milano. Devo ringraziarvi perché ero fermo alla delusione di avere preso un’auto da 54 km con una carica ed essermi trovato a viaggiare tra i 28 e i 38 già un mese dopo. E per un anno intero, ad oggi. Spinto dal vostro articolo sull’autonomia Peugeot, ho provato a partire dal casello di Milano a 80 all’ora, solo elettrico. Ho constatato che i suoi 50 km se li può fare ancora, alla faccia dell’indovinometro che mi dava un’autonomia non commisurata alla guida. Suggerimento per DS: non sarebbe meglio se il sw aggiornasse sulla guida attuale l’autonomia, magari facendo un ricalcolo sui consumi ogni 5-10 minuti? Invece di provare ad indovinare lo stile di guida sulle ultime ricariche (ho l’impressione sia quello che fa)? Sarebbe più utile e le auto farebbero miglior figura. Ah, statistiche di bordo: 5,8 km/kW nella tratta indicata. Con 13 kWh di batteria, i 28 di autonoma indicati dall’indovinometro non tornano.Ultima nota, due mesi dopo la consegna ho fatto verificare la batteria in DS: batteria perfetta, ma autonomia indicata 38 km“.

Inverno amaro anche per la Opel Zafira elettrica

Questo ci ha scritto Potito Santoro: “Ho acquistato questo pulmino Opel Zafira Life 50 kW, 8 posti, il 9 luglio 2021 con un’autonomia di 220 km. Con il pieno al 100% nel periodo di luglio agosto settembre ottobre 2021, con riscaldamento aria condizionata spenti, non sono mai riuscito a fare 220 km. Al massimo 180 km con il recupero di frenata e anche recupero del freno motore. In novembre le temperature sono scese e con un pieno al 100% di ricarica non riesco a raggiungere 120 km. Se poi accendo riscaldamento, mi si abbassa a 100 km, praticamente a meno della metà di quello che dice la casa costruttrice“.

Autonomia invernale 3/ E per finire una Peugeot 208

Infine un lettore di Caserta, possessore di una e-208 presa a noleggio ad inizio 2021. “Premetto che devo fare i complimenti alla Peugeot perché ho una macchina fantastica, ottima ripresa, bellissimi interni….Però adesso arriviamo alle note dolenti. La settimana scorsa la mia città è stata interessata da un forte freddo. Dalla sera alla mattina ho riscontrato che l’autonomia della mia vettura passava dai consueti 332 km a 296 km di autonomia…. Parliamo di oltre un 10% in meno che rende le mie giornate un po’ più complicate, sono costretto a cambiare i programmi, a cambiare itinerari. E, dal momento che il mio territorio purtroppo offre un’infrastruttura scarsa per ricaricare, sono costretto a dover cambiare auto per i viaggi un po’ più lunghi….Mediamente percorro circa 100 km al giorno, ma tra riscaldamento, autostrada e freddo mi accorgo che per i miei normali tragitti una ricarica completa può non bastare. Quando ho sottoscritto il contratto di noleggio nessuno mi ha avvisato che in inverno avevi perso circa il 15% di autonomia”.